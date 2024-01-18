T.C. KARŞIYAKA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.54535229-2021/329-Ceza Dava Dosyası 15.01.2024

İLAN

Tolonbek ve Gulmira kızı , 1987 doğumlu 1987 Kırgızistan doğumlu AIZADA KOSHOEVA hakkında basit yaralama eylemi nedeniyle mahkememizce yapılan yargılaması sonunda, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş olup,

Sanığın bilinen en son adresi olan Mavişehir Mah. 2038/5 sk Karşıyaka adresine çıkarılan tebliğ evraklarının bila tebliğ iade edildiği,yapılan sorgulamada şahsın Mustafa Sokak Deniz apt. No 12 Girne Kıbrıs adresini de yanlış adres bildirdiği, uyap kaydında yapılan sorgulamada mersin adresinin bulunmadığı, tüm adreslerinden kolluk vasıtası ile yapılan adres araştırmalarında da sanığın ikamet adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla, kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY. nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın Karşıyaka Nöbetçi Ağır ceza mahkemesine hitaben yazılacak bir dilekçe veya mahkeme kalemine yapılacak bir başvuru üzerine kalemce yapılan tutanağın hakime tasdik ettirilmesi, herhangi bir sebeple cezaevinde olan tarafın ise zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle kullanacağı itiraz yolu açık olmak üzere;

İlanen duyurulur.15/01/2024

Basın No: ILN01969182

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