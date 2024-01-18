T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/1041 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

626*****672 TC kimlik numaralı, IĞDIR ili, TUZLUCA ilçesi, ÜÇKAYA mah/köy, 8 Cilt, 106 Aile sıra no, 72 sırada nüfusa kayıtlı, MİKAİL ve NURGÜZEL'den olma, 1984 yılı dogumlu, 2007 tarihinden beri gaip olduğu iddiası ile, gaiplik kararı istenilen ÜMİT ATIŞ'ı gören bilen duyan varsa mahkemeye müracaat etmek üzere iş bu ilan tarihinden itibaren 2 ay içerisinde mahkememizin 2023/1041 Esas sayılı dosyasına bildirilmesi, M.K. nun 33. maddesi gereğince ilan olunur. 29/09/2023

Basın No: ILN01934049

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