T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/967 Esas - 2023/968 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dosya no: Mahalle/Köy Ada/parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 2023/967 Kılavuzlu Mah. 6 Parsel HüseyinYılmaz 1009,71 m2 lik daimi irtifak hakkı, 9,61 m2 lik pilon yeri

Dosya no: Mahalle/Köy Ada/parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 2023/968 Kılavuzlu Mah. 7 Parsel Hasan Orhan

Ayla Dursun 132,04 m2 lik daimi irtifak hakkı

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TEDAŞ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı TEDAŞ adına tapuya tescil edilecektir.Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 10/01/2024İLİİLÇESİDURUŞMA TARİHİİLİİLÇESİDURUŞMA TARİHİ

Basın No: ILN01969290

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