T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/967 Esas - 2023/968 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TEDAŞ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı TEDAŞ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 10/01/2024
İLİ : TEKİRDAĞ
İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA
DURUŞMA TARİHİ :30/01/2024 SAAT: 09:40
|Dosya no:
|Mahalle/Köy
|Ada/parsel
|Malik
|Kamulaştırılacak alan m2
|2023/967
|Kılavuzlu Mah.
|6 Parsel
|HüseyinYılmaz
|1009,71 m2 lik daimi irtifak hakkı, 9,61 m2 lik pilon yeri
İLİ : TEKİRDAĞ
İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA
DURUŞMA TARİHİ :26/01/2024 SAAT: 09:10
|Dosya no:
|Mahalle/Köy
|Ada/parsel
|Malik
|Kamulaştırılacak alan m2
|2023/968
|Kılavuzlu Mah.
|7 Parsel
|Hasan Orhan
Ayla Dursun
|132,04 m2 lik daimi irtifak hakkı
Basın No: ILN01969290
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