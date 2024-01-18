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Giriş Tarihi: 19.01.2024 00:00

T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/967 Esas - 2023/968 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TEDAŞ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı TEDAŞ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 10/01/2024
İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ :30/01/2024 SAAT: 09:40
Dosya no: Mahalle/Köy Ada/parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2
2023/967 Kılavuzlu Mah. 6 Parsel HüseyinYılmaz 1009,71 m2 lik daimi irtifak hakkı, 9,61 m2 lik pilon yeri
İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ :26/01/2024 SAAT: 09:10
Dosya no: Mahalle/Köy Ada/parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2
2023/968 Kılavuzlu Mah. 7 Parsel Hasan Orhan
Ayla Dursun		 132,04 m2 lik daimi irtifak hakkı

Basın No: ILN01969290

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T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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