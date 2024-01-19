PARKE TAŞI SATIN ALINACAKTIR

Giriş Tarihi: 20.01.2024 00:00
KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|İKN
|:
|2024/61533
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. LALEZAR CAD. NO: 1 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2122956828 - 2122950113
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|2024 yılı Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım Şefliğince kullanılmak üzere beton elemanları alım işi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|3000 m2 Aşık Taşı Gri Renkli (Kilitli Parke Taşı ) (h=8 cm) 3000 m2 Aşık Taşı Kırmızı Renkli (Kilitli Parke Taşı ) (h=8 cm) vb.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım Şefliği deposu
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günü içinde yüklenici malların teslimini peyder pey gerçekleştirecektir .Yükleniciye sipariş edilen malzemelerin, siparişin faks veya telefon ile tebliğinden itibaren 3 gün içinde teslimi gerçekleştirilecektir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmeden itibaren 1 gün içinde
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|13.02.2024 - 14:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|ENCÜMEN TOPLANTI SALONU
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|4.4.1.
BETON ELEMANLARI ALIM İŞİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN01970180
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