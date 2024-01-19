T.C. ESKİŞEHİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/27 Tereke

İLAN METNİMütevefa Veli Büyük ile ilgili mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tespit İstemli) davası nedeniyle; ESKİŞEHİR ili, ODUNPAZARI ilçesi, TÜRKMENTOKAT mah/köy, 188 Cilt, 73 Aile sıra no, 9 sırada nüfusa kayıtlı, KASIM ve HATİCE BEDRİYE oğlu/kızı, 20/06/1941 dogumlu, müteveffa Veli Büyük'ün 16/05/2018 tarihinde vefat ettiğinden, terekenin tespiti talep edilmiş olmakla, borçlu ve alacaklıların T.M.K.'nun 621.maddesi gereğince ikinci ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde mahkememiz dosyasına borç ve alacaklıların varsa kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar da dahil olmak üzere vesaikleri ile birlikte kaydettirmeleri, deftere kayıt yaptırmayanların süreyi geçirmiş sayılacakları, alacak ile borçlarının kabul edilmeyeceği ilan ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01953492

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