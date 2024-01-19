T.C. KARACABEY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 12:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 12:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 12:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 12:13

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Bursa İl, Karacabey İlçe, AKÇAKOYUN Mahalle/Köy, 563 Parsel, Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır.Keşif tarihi itibari ile üzerinde telle çevrili alan ile muhtelif sayıda zeytin ağaçları mevcuttur. Taşınmaz sulama imkânı bulunmadığından dan Taşınmaz Kuru Tarım arazisi olarak değerlendirilecektir.Bursa İli, Karacabey İlçesi, Akçakoyun Mah. Karacabey / BURSA14.400,00 m2Çevre Düzeni Planında parsel Tarım Alanı sınırları içinde kalmaktadır.2.216.061,50 TL%10TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR (BOTAŞ Genel Müdürlüğü lehine 857,82 m² lik kısmında irtifak hakkı tesis edilmiştir.)

16/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01970189

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