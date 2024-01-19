T.C. KARACABEY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/12 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Bursa İl, Karacabey İlçe, AKÇAKOYUN Mahalle/Köy, 563 Parsel, Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır.Keşif tarihi itibari ile üzerinde telle çevrili alan ile muhtelif sayıda zeytin ağaçları mevcuttur. Taşınmaz sulama imkânı bulunmadığından dan Taşınmaz Kuru Tarım arazisi olarak değerlendirilecektir.
Adresi :
Bursa İli, Karacabey İlçesi, Akçakoyun Mah. Karacabey / BURSA
Yüzölçümü :
14.400,00 m2
İmar Durumu:
Çevre Düzeni Planında parsel Tarım Alanı sınırları içinde kalmaktadır.
Kıymeti :
2.216.061,50 TL
KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler:
TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR (BOTAŞ Genel Müdürlüğü lehine 857,82 m² lik kısmında irtifak hakkı tesis edilmiştir.)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 12:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 12:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 12:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 12:13
16/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01970189
#ilan.gov.tr