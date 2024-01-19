T.C. UŞAK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/703 Esas

KARAR NO : 2023/900

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme suçundan sanık Yunusemre Aydın 'a mahkememiz hükmü tebliğ edilemediğinden Mahkememizin 10/07/2023 tarih ve 2022/703 esas 2023/900 karar sayılı gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 10/07/2023 tarih ve 2022/703 esas 2023/900 karar sayılı gerekçeli kararı ile sanık Yunusemre Aydın hakkında üzerine atılı bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup, sanık Yunusemre Aydın'a tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememiz hükmüne karşı Uşak Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz yasa yoluna başvurulabileceği, aksi takdirde mahkememiz kararının kesinleşeceği hususu hükmen tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.18.01.2024

Basın No: ILN01970480

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