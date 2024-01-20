T.C. ANKARA 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/447

DAVALILAR : 1- MUSTAFA BAYRAKTAR

2- ÖZCAY TEMEL Konak Mah. Yeni Mahalle 4 Sk. No:3 İç Kapı No:3Kaynarca/ SAKARYA

3- BİLAL DELİKEL Güneşevler Merkez Mah. 5073 Sk. No:27/3D.5Adapazarı / SAKARYA

4- SADIK KOÇAK Habibler Mh. Teşfikiye Loj . 54000 Kaynarca/ SAKARYA

Davacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 1416 sayılı Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı hesabına yurt dışında yüksek lisans öğrenimi gören davalı Mustafa Bayraktar ve davalı kefillerinden (Özcay Temel, Bilal Delikel ile Sadık Koçak), anapara alacağından ödenmiş olan kısma ait hesaplanan 17,96 Türk Lirası, 4430,32 ABD Doları faiz borcu ve ödenmeyen 286.983,93 ABD Doları, anapara ile bu anapara tutarına ait hesaplanacak faizinin davalılardan tahsili etmiş olup,

Duruşma Günü: 13/03/2024 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01953379

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