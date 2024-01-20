T.C. ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2018/4 Ort. Gid. Satış

İ L A N Memurluğumuzun2018/4 Satış sayılı dosyasında satış işlemleri yürütülen Çeşme Ilıca Mahallesi Yukarıçayır mevkiinde 5895 ada 8 parsel sayılı taşınmazın mahallinde bilirkişiler aracılığı ile yapılan keşif neticesinde 03.06.2022 tarihli bilirkişi raporu ile taşınmazın 12.160.000,00 Tl sı muhammen kıymetinde bulunduğuna dair düzenlenen rapor taşınmazda hissedar olan Sibel BULAK'a işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 18.01.2024

Basın No: ILN01971077

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