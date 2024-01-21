DİYARBAKIR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 22.01.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 01:22
Sayı : 2022/1472 Esas 21/12/2022 Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ŞEMSA AY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 51925482174
ADI SOYADI : ŞEMSA AY
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : GÖLŞEN
DOĞUM TARİHİ : 12/01/1997
DOĞUM YERİ : BUCA
İKAMETGAH ADRESİ : YUNUSEMREMAH. 948 SK. NO:9 BAĞLAR/DİYARBAKIR
Basın No: ILN01941227
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