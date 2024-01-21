İNCESU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 22.01.2024 00:00
Sayı : 2023/298 Esas 27/12/2023
Konu : İLAN METNİ
İLAN METNİ
Davacı , TEİAŞ GENEL .MÜD. ileDavalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Aşağıda bilgileri bulunan taşınmazlar hakkında davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar aleyhinde açılan Kamulaştırma davasında 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi uyarınca ilan yapılması gerektiğinden;
Kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davalı aleyhine yöneltileceği, idari yargıda dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmemeleri halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma delillerini tebliğden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak dava dosyası bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalı adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalıya ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 5. maddesi ile 10. maddesi uyarınca ilan olunur.
DOSYA NO DAVA KONUSU TAŞINMAZLARADA PARSEL
2023/ 288 Esas İncesu İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 2700 114
2023/ 289 Esas İncesu İlçesi, Semerkent Mahallesi 2743 181
2023/ 290 Esas İncesu İlçesi, Garipçe Mahallesi 2227 50
2023/ 291 Esas İncesu İlçesi, Garipçe Mahallesi 2227 54
2023/ 293 Esas İncesu İlçesi, Üçkuyu Mahallesi 156 68
2023/ 294 Esas İncesu İlçesi, Üçkuyu Mahallesi 129 170
2023/ 295 Esas İncesu İlçesi, Üçkuyu Mahallesi 144 61
2023/ 296 Esas İncesu İlçesi, Garipçe Mahallesi 2257 5
2023/ 297 Esas İncesu İlçesi, Garipçe Mahallesi 2260 62
2023/ 298 Esas İncesu İlçesi, Garipçe Mahallesi 2260 90
2023/ 299 Esas İncesu İlçesi, Garipçe Mahallesi 2260 93
2023/ 300 Esas İncesu İlçesi, Garipçe Mahallesi 2243 20
2023/ 301 Esas İncesu İlçesi, Garipçe Mahallesi 2243 58
2023/ 302 Esas İncesu İlçesi, Garipçe Mahallesi 2244 9
2023/ 303 Esas İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi 2469 473
2023/ 304 Esas İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi 2469 310
2023/ 305 Esas İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi 2607 8
2023/ 306 Esas İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi 2606 10
2023/ 307 Esas İncesu İlçesi, Beylik Mahallesi 1980 94
2023/ 308 Esas İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi 2600 80
2023/ 310 Esas İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi 2599 63
2023/ 311 Esas İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi 2599 59
2023/ 312 Esas İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi 2598 4
Basın No: ILN01970345
#ilan.gov.tr