İNCESU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/298 Esas 27/12/2023

Konu : İLAN METNİ

İLAN METNİ

Davacı , TEİAŞ GENEL .MÜD. ileDavalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda bilgileri bulunan taşınmazlar hakkında davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar aleyhinde açılan Kamulaştırma davasında 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi uyarınca ilan yapılması gerektiğinden;

Kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davalı aleyhine yöneltileceği, idari yargıda dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmemeleri halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma delillerini tebliğden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak dava dosyası bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalı adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalıya ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 5. maddesi ile 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NO DAVA KONUSU TAŞINMAZLARADA PARSEL

2023/ 288 Esas İncesu İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 2700 114

2023/ 289 Esas İncesu İlçesi, Semerkent Mahallesi 2743 181

2023/ 290 Esas İncesu İlçesi, Garipçe Mahallesi 2227 50

2023/ 291 Esas İncesu İlçesi, Garipçe Mahallesi 2227 54

2023/ 293 Esas İncesu İlçesi, Üçkuyu Mahallesi 156 68

2023/ 294 Esas İncesu İlçesi, Üçkuyu Mahallesi 129 170

2023/ 295 Esas İncesu İlçesi, Üçkuyu Mahallesi 144 61

2023/ 296 Esas İncesu İlçesi, Garipçe Mahallesi 2257 5

2023/ 297 Esas İncesu İlçesi, Garipçe Mahallesi 2260 62

2023/ 298 Esas İncesu İlçesi, Garipçe Mahallesi 2260 90

2023/ 299 Esas İncesu İlçesi, Garipçe Mahallesi 2260 93

2023/ 300 Esas İncesu İlçesi, Garipçe Mahallesi 2243 20

2023/ 301 Esas İncesu İlçesi, Garipçe Mahallesi 2243 58

2023/ 302 Esas İncesu İlçesi, Garipçe Mahallesi 2244 9

2023/ 303 Esas İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi 2469 473

2023/ 304 Esas İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi 2469 310

2023/ 305 Esas İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi 2607 8

2023/ 306 Esas İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi 2606 10

2023/ 307 Esas İncesu İlçesi, Beylik Mahallesi 1980 94

2023/ 308 Esas İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi 2600 80

2023/ 310 Esas İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi 2599 63

2023/ 311 Esas İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi 2599 59

2023/ 312 Esas İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi 2598 4

Basın No: ILN01970345

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