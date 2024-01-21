T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/553 Esas

DAVALI : ÖMER ATAÇ

Davacı Bayburt İl Özel İdaresi tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Bayburt merkez ve köylerinde bulunan taşınmazların maliki olan davalı Ömer Ataç'a tebligat yapılamadığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

2023/553 esas numaraları dava dosyasında duruşması 16/04/2024 günü saat 10:00'a bırakılmış olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, bilirkişi raporu ile duruşma tutanağının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idare yargıda iptal ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, süresinde dava açılmadığı veya yürütmenin durdurulması davası alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin devam edeceği ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01970440

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