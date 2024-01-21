T.C. KONYA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 22.01.2024 00:00
DOSYA NO : 2022/950 Esas-KARAR NO : 2023/796
İLAN
Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/10/2023 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince 5 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ferit ve Makbule oğlu, 01/01/1982 doğumlu, Konya, Merkez, Erenler mah/köy nüfusuna kayıtlı ADEM TEMEL tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN01970460
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