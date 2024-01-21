UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/8 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nce Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin faaliyetleri kapsamında yapılan Boz Dm-Çamsu Enerji Nakil Hattı güzergahına rastlayan Uşak İli Merkez İlçesi Çamyuva Köyü117ada8 parsel sayılı 847,45 m² yüzölçümlü taşınmazın 224,58 m²'lik irtifak alanının kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; davalı Sunay ÖZER, Recep İŞGÖREN, İbrahim İŞGÖREN, Fatma ÇALIŞKAN'a ait taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın irtifak ve mülkiyet hakkının tapuya davacı adına tescili için Mahkememizin 2024/8 Esas sırasında dava açılmıştır.

a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b-İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c-Açılacak davada husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak vadeli hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e-İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde Yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 15/01/2024

Basın No: ILN01971070

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