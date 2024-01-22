T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 23.01.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 00:20
ESAS NO : 2023/118 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR, BERGAMA, ZEYTİNDAĞ MAH.
ADA NO : 297
PARSEL NO : 55
YÜZÖLÇÜMÜ : 2705,74 m2
MALİKLERİN
ADI VE SOYADI : FUNDA GÜLPINAR (TC 128484492930), GANİMET KARA (TC 12848492930), HALİM KARA (TC 12845493084), MERAL SAYGI (TC 10475572056)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/118 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/01/2024
Basın No: ILN01970787
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