ANTALYA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/184 Esas

Davacı TAHİR AKBALIK aleyhine mahkememizde açılan Zilliyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli (Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazlarla İlgili) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Mahkememizce davaya konu taşınmazın TMK. 713/4 ve 5.maddeleri uyarınca ilan yapılmasına karar verilmiştir.

Antalya İli Kepez İlçesi Kütükçü Mahallesinde kain kuzeyinde dava dışı Feray Ünal'a ait 27449 Ada 3 Parsel; doğusunda trafo nitelikli 27448 ada 1 parsele komşu olan ve üzerinde4 adet ev ve 1 adet depo ile ekilen çok sayıda ve çeşitte ağacın bulunduğu ekli krokide A harfi ile gösterilen 616,72m2'lik ve B ile gösterilen 4691,21 m2'lik alanın Türk Medeni Kanunun 713. maddesi gereğince TMK 713.maddesinde belirtilen koşulların gerçekleştiği iddiasıyla davacı Tahir Akbalık(19132310246) adına tescili istendiğinden bu taşınmazlarda hak iddia edenlerin ilandan itibaren üç ay içinde Antalya 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/184 esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri, aksi takdirde itiraz etmemiş sayılacakları üçüncü kişilere ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 02/10/2023

Basın No: ILN01971684

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