İHALE İLANI

GÖLMARMARA BELEDİYESİ

İDARENİN; Adresi : Yenicami Mahallesi Vali Niyazi Aras Caddesi No:26 Gölmarmara/MANİSA Telefon ve Faks No : 0 236 515 10 02 – 0 236 515 10 06 E-posta Adresi : golmarmarabld@hs01.kep.tr

İHALE KONUSU İŞİN; Niteliği, Nevi ve Miktarı

SIRA

NO BAĞIMSIZ BÖLÜM ALANI (M²) MÜLKİYET MUAMMEN

BEDEL GECİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ 1 1 ve 32 Numaralı 68m²+68m²=136m² TAM 4.100.000,00TL

+KDV 123.000,00TL 10:00 2 2 ve 31 Numaralı 68m²+68m²=136m² TAM 3.750.000,00TL +KDV 112.500,00TL 10:30 3 3 ve 30 Numaralı 68m²+68m²=136m² TAM 3.500.000,00TL

+KDV 105.000,00TL 11:00 4 4 ve 29 Numaralı 68m²+68m²=136m² TAM 3.500.000,00TL

+KDV 105.000,00TL 11:30 5 5 ve 28 Numaralı 68m²+68m²=136m² TAM 3.500.000,00TL

+KDV 105.000,00TL 12:00

Taşınmaza Ait Tapu Bilgileri :

İli – İlçesi-Mah. : Manisa – Gölmarmara - İsmetpaşa Mahallesi

Pafta - Parsel : K19c-09-B-1-A /622 Ada 5 Parsel İHALENİN; Yapılacağı Yer : Gölmarmara Belediye Başkanlığı binası Meclis Salonu Tarih ve Saati : 09/02/2024 Cuma günü saat 10:00'da başlayıp sırasıyla devam edecektir. Belgelerin Teslim Edileceği Yer :İhaleye katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 09/02/2024 Cuma günü saat 10:00''a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER Açık Arttırma Usulü İhale ; Taşınmazın şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğinin merkezinde bulunduğu yer Ticaret ve Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından 2024 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin birinin (4.1.4.1 ve 4.1.4.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge, Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden) Gerçek kişiler için ikametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza örneği İhale tarihinden en fazla 5(beş)gün önce alınmış, Belediyemize borcu yoktur belgesi, Şartname bedeli her ihale için 1.500,00 TL + KDV olup, şartname alındı makbuzu İhaleye teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale dosyası 09/02/2024 Cuma günü saat 10:00 `a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Muammen bedel üzerinden % 3 geçici teminat alınır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Manisa İli Gölmarmara İlçesi İsmetpaşa Mahallesi 622 Ada 5 Parselde bulunan 1.2.3.4.5.28.29.30.31.32 Bağımsız Bölümlerin "Sanayi Dükkanları" (Taşınmaz)2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 maddesine göre Açık arttırma usulü ile satışı ihale edilecektir.Aşağıda belirtilen 10 Adet bağımsız bölüm işyeri (Taşınmaz)2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 maddesine göre Açık arttırma teklif usulü ile satışı ihale edilecektir. Ödemelerin 5 (beş) iş günü içerisinde belediyemize peşin olarak ödenecektir.Şartnamelerin Nereden Alınacağı: İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 1.500,00 TL + KDV karşılığında Gölmarmara Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edebilir.

Basın No: ILN01971107

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