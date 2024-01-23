İHALE İLANI

GÖLMARMARA BELEDİYESİ
Manisa İli Gölmarmara İlçesi İsmetpaşa Mahallesi 622 Ada 5 Parselde bulunan 1.2.3.4.5.28.29.30.31.32 Bağımsız Bölümlerin "Sanayi Dükkanları" (Taşınmaz)2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 maddesine göre Açık arttırma usulü ile satışı ihale edilecektir.
- İDARENİN;
- Adresi : Yenicami Mahallesi Vali Niyazi Aras Caddesi No:26 Gölmarmara/MANİSA
- Telefon ve Faks No : 0 236 515 10 02 – 0 236 515 10 06
- E-posta Adresi : golmarmarabld@hs01.kep.tr
- İHALE KONUSU İŞİN;
- Niteliği, Nevi ve Miktarı
Aşağıda belirtilen 10 Adet bağımsız bölüm işyeri (Taşınmaz)2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 maddesine göre Açık arttırma teklif usulü ile satışı ihale edilecektir. Ödemelerin 5 (beş) iş günü içerisinde belediyemize peşin olarak ödenecektir.
|SIRA
NO
|BAĞIMSIZ BÖLÜM
|ALANI (M²)
|MÜLKİYET
|MUAMMEN
BEDEL
|GECİCİ TEMİNAT
|İHALE SAATİ
|1
|1 ve 32 Numaralı
|68m²+68m²=136m²
|TAM
|4.100.000,00TL
+KDV
|123.000,00TL
|10:00
|2
|2 ve 31 Numaralı
|68m²+68m²=136m²
|TAM
|3.750.000,00TL +KDV
|112.500,00TL
|10:30
|3
|3 ve 30 Numaralı
|68m²+68m²=136m²
|TAM
|3.500.000,00TL
+KDV
|105.000,00TL
|11:00
|4
|4 ve 29 Numaralı
|68m²+68m²=136m²
|TAM
|3.500.000,00TL
+KDV
|105.000,00TL
|11:30
|5
|5 ve 28 Numaralı
|68m²+68m²=136m²
|TAM
|3.500.000,00TL
+KDV
|105.000,00TL
|12:00
Şartnamelerin Nereden Alınacağı: İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 1.500,00 TL + KDV karşılığında Gölmarmara Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edebilir.
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- Taşınmaza Ait Tapu Bilgileri :
İli – İlçesi-Mah. : Manisa – Gölmarmara - İsmetpaşa Mahallesi
Pafta - Parsel : K19c-09-B-1-A /622 Ada 5 Parsel
- İHALENİN;
- Yapılacağı Yer : Gölmarmara Belediye Başkanlığı binası Meclis Salonu
- Tarih ve Saati : 09/02/2024 Cuma günü saat 10:00'da başlayıp sırasıyla devam edecektir.
- Belgelerin Teslim Edileceği Yer :İhaleye katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 09/02/2024 Cuma günü saat 10:00''a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.
- İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER
- Açık Arttırma Usulü İhale ;
- Taşınmazın şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.
- Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğinin merkezinde bulunduğu yer Ticaret ve Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından 2024 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin birinin (4.1.4.1 ve 4.1.4.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
- Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)
- Gerçek kişiler için ikametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden)
- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza örneği
- İhale tarihinden en fazla 5(beş)gün önce alınmış, Belediyemize borcu yoktur belgesi,
- Şartname bedeli her ihale için 1.500,00 TL + KDV olup, şartname alındı makbuzu
- İhaleye teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale dosyası 09/02/2024 Cuma günü saat 10:00 `a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
- Muammen bedel üzerinden % 3 geçici teminat alınır.
- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
Basın No: ILN01971107
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