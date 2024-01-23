T.C. ACIPAYAM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılması istenen ve aşağıda belirtilen dava konusu ada parsel nolu ve malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak hakkı/ mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli taşınmaz malikleri adına Türkiye Ziraat Bankası Acıpayam Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 05/01/2024

Dosya No(Esas) Mahalle Ada- Parsel M² Duruşma Gün ve Saati

2023/322 Aliveren 249 ada 32 1.263,92 m² 19/02/202409.05

MALİKLER:Zeynep Say

2023/323 Aliveren 376 ada 5 2.136,41 m² 19/02/202409.10

MALİKLER:HÜSEYİN TÜRKMEN

2023/324 Aliveren 249 ada 33 448.11 m² 19/02/202409.25

MALİKLER:Zeynep Say

2023/325 Aliveren 254ada 37 247.75 m² 19/02/202409.30

MALİKLER:Keziban Karul

2023/326 Aliveren 109 ada 173 214.15 m² 19/02/202409.35

MALİKLER:İbrahim Öğmen

2023/327 Alıveren 377 ada 1 489.72 m² 19/02/202409.40

MALİKLER:Mustafa Öğmen

2023/328 Darıveren 286 ada 19 4.869,73 m² 19/02/202409.45

MALİKLER:Mehmet Ali Konaç

2023/329 Darıveren 240 ada 6 870.08 m² 19/02/202409.45

MALİKLER:Zeynep Ekiz

2023/330 Darıveren 415 ada156 795.21 m² 19/02/202409.15

MALİKLER:Gülsüm Yıldırım

2023/331 Darıveren 415 ada158 197.25 m² 19/02/202409.20

MALİKLER:Akif Tekin, Betül Tok, Feti Tekin, Güllü Tekin, Hacer Gözen, Halil Tekin, Mehmet Tekin, Muhammet Tekin, Naile Tekin, Yasin Tekin

2023/332 Darıveren 415 ada153 79.13 m² 19/02/202409.00

MALİKLER:Ahmet Argül, Asiye Gözen, Bayram Aykar, Dudu Cancan, Durkadın Orman, Fatma Demirkaya, Fatma Yalçın, Halil Argül, Halil İbrahim Özkol, Hasan Hüseyin Argül, Hatice Ünsal, Mahmut Güner, Mehmet Aykar, Nurettin Aykar, Osman Aykar, Osman Güner, Ramazan Güner, Rifat Güner, Umut Özkol, Ümmü Karan, Veli Aykar, Zeki Aykar

2023/333 Darıveren 271 ada 29 1136,07 m² 19/02/202409.50

MALİKLER:İbrahim Kırgıl

2023/334 Darıveren 286 ada 5 3811.18 m² 19/02/202409.55

MALİKLER:Ayşe Bağlan, Ayşe Özkaya, Fatma Çoker, Havva Kesmen,Huri Yıldırım, İdris Çoker, Mehmet Çoker, Mehmet Gürel, Mustafa Alp Yaman, Rahime Oktay, Sakine Seymen, Yaşariye Oktan, Zeynep Çoker

2023/335 Darıveren 271 ada 28 2554.00 m² 19/02/202410.00

MALİKLER:Dudu Tüney, İbrahim Turgut

2023/336 Darıvren 415 ada 155 270,58 m² 19/02/202410.05

MALİKLER:Ummuhan Değirmenci

2023/337 Darıveren 415 ada191 856,42 m² 19/02/202410.10

MALİKLER:Hüseyin Ersoy

2023/338 Darıveren 415 ada 198 78,28 m² 19/02/202410.15

MALİKLER:Fatma Güngör

2023/339 Aliveren 251 ada 4 1.002,00 m² 19/02/202410.20

MALİKLER:Mehmet Konaç

2023/340 Aliveren 376 ada 4 761,78 m² 19/02/202410.25

MALİKLER:Hüseyin Türkmen

2023/341 Aliveren 249 ada 12 481,96m² 19/02/202410.30

MALİKLER:Mehmet Konaç

2023/342 Darıveren 271 ada 6 1.703,28 m² 19/02/202410.35

MALİKLER:Ayşe Şüphesiz

2023/343 Darıveren 240 ada 8 769,02 m² 19/02/202410.40

MALİKLER:Ayşe Arıkan, Hatice Taşkın, Sülyman Yünlü, Yaşariye Çapacı,

2023/344 Darıveren 239 ada 6 2.518,69 m² 19/02/202410.45

MALİKLER:Arzu Mutlu, Aysel Uğur, Aysun Kardeş, Efekan Baycu, Emrah Elçin, Hatice Elçin, Havana Korkmaz, Meryem Çevik, Öcal Elçin,Tusem Naz Baycu, Ümmü Ersoy, Ünal Elçin

2023/345 Darıveren 415 ada 154 256,80 m² 19/02/202410.50

MALİKLER:Meryem Gözen

2023/346 Darıveren 425 ada 43 642,97 m² 19/02/2024 10.55

MALİKLER:İbrahim Kasap

2023/347 Darıveren 415ada 161 571,55 m² 19/02/202411.00

MALİKLER:Meryem Gözen

2023/348 Aliveren 109 ada197 891,27 m² 19/02/202411.05

MALİKLER:Mustafa Arman, Zekiye Daşdaş

2023/349 Aliveren 109ada 11 57,86 m² 19/02/2024 10.10

MALİKLER:Ümmü Öğmen

2023/350 Aliveren 108 ada 4 286,94m² 19/02/202411.15

MALİKLER:Ayşe Dağdaş, Cennet Yıldız, Mahmut Dağdaş, Sultan Öğmen, Yusuf Dağdaş

2023/351 Darıveren 271 ada 22 1425,22 m² 19/02/202411.20

MALİKLER:İbrahim Turhan, Mehmet Turhan, Meryem Turhan, Recep Turhan, ZEliha Erkol

2023/352 Darıveren 415 ada 178 464,25 m² 19/02/202411.25

MALİKLER:Emine Kaya

2023/353 Darıveren 239 ada 3 509,16 m² 19/02/2024 11.30

MALİKLER:Mehmet Ünsal

2023/354 Aliveren 249 ada 32 23,30 m² 19/02/2024 11.35

MALİKLER:Süleyman Arbağ

2023/355 Darıveren 240 ada 1 1244,47 m² 19/02/202411.40

MALİKLER:Huriye Köksal

2023/356 Darıveren 415 ada 160 158,99 m² 19/02/202411.45

MALİKLER:Şerife Başgün

Basın No: ILN01971560

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