T.C. AVANOS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/7 Tereke

Nevşehir İli Avanos İlçesi Çalış Cilt No: 13 Aile Sıra No:47 Sıra No:12 nüfusuna kayıtlı, 17/02/1956 Avanos doğumlu 02/02/2015 tarihinde vefat eden müteveffa Ömer ÇETİN'inmirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612/1. maddesi gereğince terekenin tasfiye işlemlerine başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarında dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01971521

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