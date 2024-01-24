2024 YILI HASTANE GENELİ AYNİYAT TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI

DEVLET HASTANESİ -İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İKN : 2024/80562

1-İdarenin a) Adı : DEVLET HASTANESİ -İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : PINARTEPE MAH. YAVUZ SULTAN SELİM BULVARI 253.SOK. 8 BEYKENT BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2128562765 - 2128562766 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 2024 Yılı Hastane Geneli Ayniyat Tüketim Malzemesi Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : Ayniyat Tüketim Birimi İçin 87 Kalem (6 Kalem Kırtasiye, 1 Kalem Temizlik, 1 Kalem Tıbbi, 1 Kalem Dezenfeksiyon ve Solüsyon,78 Kalem Avadanlık ve Yedek Parça) Basit Sarf Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Beylikdüzü Devlet Hastanesi Ayniyat Depoları Raf Teslimi ç)Süresi/teslim tarihi : Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip, ilgili birimin yazılı siparişleri doğrultusunda ürün/ürünleri peyderpey veya tek seferde teslim edecektir. Yazılı siparişe (mail, faks, elden, vb. ) istinaden yüklenici firma talep edilen malzemeleri 7 (yedi) iş günü içinde teslim edecektir. Teslimatlar hafta içi mesai saatleri (08:00 - 17:00) arasında yapılacaktır. 7(Yedi) iş günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır. Yüklenici teslim ettiği tüketim malzemelerini ( ambalaj ve üründe ) bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirmek taahhüdü verecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.02.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ İhale Salonu Pınartepe Mah.Yavuz Sultan Selim Blv.253. Sok. No:8 Büyükçekmece/İSTANBUL)

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Yerli malı teklif eden istekliler teklif mektubu eki cetvelde yerli malı ürünler için "Yerli Malı" ibaresini mutlaka yazacaklar. İstekliler; Kamu ihale kurumu tarafından (http://www.kik.gov.tr/Duyuru/173/orta_ve_yuksek_teknolojili_sanayi_urunleri_listesi.html ) yayınlanan "Orta ve Yüksek Teknoloji Sanayi Ürünleri Listesi'nden teklif ettikleri yerli malı ürünün ait olduğu branş kodunu (CPV KODUNU) ve Yerli Malı ibaresini mutlaka birim fiyat teklif cetvelinde belirteceklerdir. Bu listede yer almayan, İsteklilerce teklif edilen yerli malı ürünler için fiyat avantajı uygulanmayacaktır. İsteklilerce sunulan yerli malı belgesinin değerlendirmeye alınması için ihale tarihini kapsıyor olması gerekmektedir. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Teklif edilen ürünlere ait numuneler, ihale tarihinden sonra Avantajlı firmalardan ihale komisyon uzman üyeleri değerlendirmesi için talep edilecektir. Numune istem yazısının istekliye tebliğinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde idaremize numuneler teslim edilecektir. (Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir.) Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hükümlerine göre değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Numune teslim etmeyen isteklinin ilgili kalemi değerlendirmeye alınmayacaktır. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır. İstekliler İhale sonucunda uhdesinde kalmayan kalemlerin numunelerini itiraz süresinin bitmesini müteakip 20 gün içerisinde almalıdırlar. 20 Gün içerisinde alınmayan ürünler için istekliler herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Basılı evrak kalemleri için ilgili yüklenici ürünün basımına geçmeden önce ön çalışmasını hastane yönetimine göstererek onay alması gerekmektedir. İhale sonrası gerek görülmesi durumunda basılı evrak formlarında değişiklik yapılacaktır..

2024 Yılı Hastane Geneli Ayniyat Tüketim Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01972684

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