BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/2222

KARAR NO: 2023/1205

SANIK : MOHAMMAD ALEM RAJAP ALİ

Basit Yaralama suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/05/2023 tarihli ilamı ile Hükmü Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen dosyada sanık Recep Alive Ayşeoğlu, 10/04/1996Afganistandoğumlu, MOHAMMAD ALEM RAJAP ALİ'ye tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

İlanın kendisine tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 23/01/2024

Basın No: ILN01972479

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