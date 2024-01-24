T.C. ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/83 Tereke

İLAN

Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi Gümüşdöven Mahallesi Cilt No: 31 Hane No:6 da nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Hatun dan olma Ankara 20/05/1959 doğ. 35327024354 T.C.Kimlik numaralı 16/11/2022 tarihinde vefat eden muris Eşref Ali ÖZBEK'in mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/83 Tereke sayılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. m.629 gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen tebliğ olunur.22/12/2023

Basın No: ILN01957070

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