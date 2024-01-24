T.C. ANTALYA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2023/170 Esas 2023/474 KararAlkol ve Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Aaç Kullanma suçundan Abdulkadir ve Döndü den olma 22/03/1979 Almelo doğumlu, Kahramanmaraş, Pazarcık, Sultanlar mah. Nüf. Kayıtlı Sanık Abdulkadir Kırtan hakkında,

1-TCK179/2,TCK 53/1-2-3maddesi gereğince 3 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verildiği,

İş bu karar tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Sanık Abdulkadir Kırtan'a karar tebliği yerine kaim olmak üzere iş bu ilanın 7201 SY 28 ve 29 mad. gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımladığı tarihten itibaren 15 gün sona tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten 7 günlük yasal süresi içerisinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.22/01/2024

Basın No: ILN01972969

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