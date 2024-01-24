T.C. İstanbul Anadolu 17. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1 Tereke

GİRESUN ili, TİREBOLU ilçesi, AKINCILAR mah/köy 5 Cilt, 9 Aile sıra no 11 sırada nüfusa kayıtlı, 15/06/1961 doğumlu, 10/07/2013 tarihinde vefat eden müteveffa CEVAT KARA'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiginden ve T.M.K.'nun 612'ncu maddesi geregince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi yapılacagından re'sen tereke tasfiye memuru olarak İstanbul Barosu avukatlarından Av. EZGİ ÇAKAR'ın atanmasına karar verilmis olup;

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere, alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanunu'nun 621. maddesi geregince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin, mirasçıları, ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, ayrıca mevcut rehin ve teminatları hakkında bilgi vermeleri lüzumu T.M.K.'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01956610

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