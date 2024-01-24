T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/5 Esas

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK

DAVALILAR :1-ABDULLAH YILMAZ - HACI HASAN OĞLU

2-BEDRİYE YILMAZ - HACI HASAN OĞLU

3-KADRİYE YILMAZ - HACI HASAN KIZI

4-MUSTAFA YILMAZ - HACI HASAN OĞLU

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize yargıtay ilamı ekli tebligat çıkarılmış tebligat bila iade dönmüş olup, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tensip zaptı ekli duruşma gününün ve yargıtay ilamının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Kadastro sonucu, Kangal İlçesi Etyemez Köyü çalışma alanında bulunan 103 ada 17 parsel sayılı 487.745,89 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, ekonomik yarar sağlaması mümkün olan yerlerden olduğu ve kimsenin mülkiyet iddiasında bulunmadığı belirtilerek, ham toprak vasfıyla Hazine adına tespit ve tescil edildikten sonra, 2013 yılında mera olarak tahsis edilmiştir. Davacı Meryem Bahçivan, irsen intikal, taksim ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak, çekişmeli taşınmazın bir bölümünün tapu kaydının iptali ile kendisi ve kardeşleri adına müşterek olarak tescili istemiyle davaaçmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne, çekişmeli taşınmazın 18.09.2015 tarihli fen bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen kısmının tapusunun iptaliyle bulunduğu adanın son parsel numarası verilerek 1/3 oranında davacı Meryem Bahçivan adına, 2/3 oranında Hazine adına ham toprak vasfı ile tapuya kayıt ve tesciline, kalan kısmın mevcut tapu maliki üzerinde bırakılmasına karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, kazanmayı sağlayan zilyetlik koşullarının davacı yararına gerçekleştiği kabul edilmek suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulmuş ise de, Mahkemenin bu kabulü dosya kapsamına uygun düşmemektedir. Dava konusu yerin, mera olarak tahsis edilen taşınmazıntam ortasında kaldığı, ziraat bilirkişisi raporuna göre de taşınmazın 15-20 yıldır hiç kullanılmadığı ve taşınmazın üzerinde tamamen yabani çalılık ve ağaç köklerinin bulunduğu, bu haliyle çekişmeli taşınmaz bölümünde davacı lehine zilyetlikle iktisap koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, delillerin değerlendirilmesinde hataya düşülerek kabul kararı verilmesi isabetsiz olup, davalı Hazine temsilcisinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.10.2020 gününde oybirliği ile karar verildi.

Duruşma Günü: 11/09/2024 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, yargıtay ilamı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.23/01/2024

Basın No: ILN01972842

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