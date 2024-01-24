T.C. KEMALPAŞA İCRA DAİRESİNDEN 7 ÖRNEK ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

2023/1687 ESAS

Alacaklı Denizbank AŞ, 2920084496Vergi Nolu, Büyükdere Cad.No.141 EsentepeŞişli/İstanbul vekili Av. Betül Kürçe Karataş-Şehit Fethi Bey Bulv No:116 Konak /İzmir. Borçlu Vedat Şişecioğlu, 46993007008TC Nolu, Çınarköy Mah Madenaltı Mevki Yolu Küme Evleri Yaşam Kent Sitesi No: 15/33/ 35000 Kemalpaşa İzmir adresi,Alacağın tutarı ve faizi 36.236,14TL, İŞL FAİZ 1.698,03TL, BSMV468,78TL ,166.261,54TL Toplam Alacak(*) Tutarındaki toplam alacağın , fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak ve tahsilde tekerrür etmemek kaydı ile takiptarihinden tamamen tahsiline kadar yukarıda belirtilen 94200272165200044 nolu kredinin asıl alacağına (Yıllık %69,42), oranda işleyecek temerüt faizi (5464 sayılı kanunun 26/3 mad. gereğince değişen oranların aynen uygulanması kaydıyla)ve faizin %10 gider vergisi, avukatlık ücreti, icra harç ve masraflarıyla birlikte fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak, tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla, sözleşme(ler)deki teselsül hükümleri gereğince ÖDENMESİ talebidir. BK. Md. 100uyarınca kısmi ödemeler öncelikle faiz ve masraflara mahsup edilecektir. (TBK 100. Md., ) Uygulanacaktır. Yukarıda adı, adresi yazılı alacaklıya olan borcunuzdan dolayı yapılan icra takibinde; Yukarıda yazılı adresinize örnek no .7 ödeme emri gönderilmiş adresinizi terk ettiğinizden ödeme emri bila tebliğ iade edilmiştir. Zabıtaca yaptırılan tetkik ve tahkikatta da adresinizin tesbiti mümkün olmadığından ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.İşbu ödeme emrinin İşbu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini kanuni 7 günlük süreye ilaveten 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız, (teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (22) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ilanen tebliğ ve ihtar olunur.01/09/2023

(İİK m.60

Basın No: ILN01972738

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