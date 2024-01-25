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Giriş Tarihi: 26.01.2024 00:00

T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİtarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİtarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİadına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
2023/1298 Esenyurt köyü Gali 138
138		 41
43		 Tarla
Tarla		 989,74 m²
964,39 m²		 MEHMET KAYMAKCI
MEHMET KAYMAKCI		 BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1338 Esenyurt köyü Gali 138 72 Tarla 81,65 m² GÜLSÜM KABACI
HAYRİ KABACI
İSMAİL BATTAL
İSMİ BATTAL
FATMA PÜR
YETİŞ BATTAL
ÜNAL AK
SİBEL ALTAY
NİHAL AKYÜZ
ŞENOL AK		 BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1340 Esenyurt Köyü Gali 138 77 Tarla 887,73 m² AHMET DEMİRBAY
HAYRİYE TAŞKIRAN
YUSUF DEMİRBAY
MEHMET DEMİRBAY
SEVİM TUNÇEL
NEVİM KABACI
AYŞE DEMİRBAY
SELAHATTİN DEMİRBAY
DURCAN KAÇAR
MERYEM ÜZÜLMEZ
BAYRAM DEMİRBAY
FATMA BİNGÖL		 BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1292 Esenyurt Köyü Gali 138 25 Tarla 3.849,70 m² EMİNE BAŞOĞUL
HANİFE ÜZÜLMEZ
MUHARREM ÜZÜLMEZ
AYŞE BORA
MUAMMER ÜZÜLMEZ
BAYRAM ÜZÜLMEZ
HAMİT ÜZÜLMEZ
ŞAHİZAR TAŞPINAR
EŞREF ÜZÜLMEZ
MÜKERREM ÜZÜLMEZ
KEZBAN AKBAL
EMBİYE ÜZÜLMEZ
AHMET TAN
HASAN ÜZÜLMEZ
İSA ÜZÜLMEZ
ŞENAY BIÇAKCIOĞLU
MUSA ÜZÜLMEZ
CELAL ACAR
RECEP ÜZÜLMEZ
HAYRİYE KARABULUT
NACİYE FİLİZ
HÜSEYİN ÜZÜLMEZ
HASAN ÜZÜLMEZ
SEBAHAT ÜZÜLMEZ
AZİME AKYILDIZ
ŞABAN ÜZÜLMEZ		 BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1384 Gökçeler Köyü Pürlen 119 17 Fındıklık ve Tarla 14.776,52 m² İSMAİL SAKA
HABİBE TINAZ
BİLLUR KAYA
HAYRİYE EYİCAN
EMİN EYİCAN
ZAFER ÇELİKKIRAN
ADA ÇELİKKIRAN
HALİL ÇELİKKIRAN
ERTUĞRUL ÇELİKKIRAN
RECEP ÇELİKKIRAN
FATİME ÇELİKKIRAN
AHMET ÇELİKKIRAN
ZAHİRE YILDIZ
SEVİL SAKA
ELİF KOYUNLU
ÇİĞDEM TRAKNİ		 BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1372 Aşağı İhsaniye Köyü Güledağı eteği 119 4 Tarla 16.832,99 m² ŞEFİK YÜCEL BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1362 Aşağı İhsaniye Köyü Köy İçi 116 6 Kargir ev ve Bahçesi 2.611,65 m² CAVİT ÖZÇELİK
CAHİT ÖZÇELİK
NURCAN ÖZÇELİK
ERGÜL YILDIZ
EROL ÖZÇELİK
ALEV ÖZÇELİK		 BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1332 Esenyurt Köyü Gali 138 60 Tarla 637,35 m² AHMET DEMİRAY
HAYRİYE TAŞKIRAN
YUSUF DEMİRAY
MEHMET DEMİRAY
SEVİM TUNÇEL
NEVİM KABACI
AYŞE DEMİRAY
SELAHATTİN DEMİRAY
DURCAN KAÇAR
MERYEM ÜZÜLMEZ
BAYRAM DEMİRAY
FATMA BİNGÖL		 BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1324 Esenyurt Köyü Gali 138
138
138		 52
71
73		 Tarla
Tarla
Tarla		 410,97 m²
147,74 m²
1.087,74 m²		 GÜLAY BATTAL
FERDİ BATTAL
TAYFUN BATTAL
ÇİĞDEM BATTAL
PINAR AKCAALAN
AHMET BATTAL
FATMA YOL		 BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Ka

Basın No: ILN01971562

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