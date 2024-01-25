T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ 2023/1298 Esenyurt köyü Gali 138

138 41

43 Tarla

Tarla 989,74 m²

964,39 m² MEHMET KAYMAKCI

MEHMET KAYMAKCI BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1338 Esenyurt köyü Gali 138 72 Tarla 81,65 m² GÜLSÜM KABACI

HAYRİ KABACI

İSMAİL BATTAL

İSMİ BATTAL

FATMA PÜR

YETİŞ BATTAL

ÜNAL AK

SİBEL ALTAY

NİHAL AKYÜZ

ŞENOL AK BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1340 Esenyurt Köyü Gali 138 77 Tarla 887,73 m² AHMET DEMİRBAY

HAYRİYE TAŞKIRAN

YUSUF DEMİRBAY

MEHMET DEMİRBAY

SEVİM TUNÇEL

NEVİM KABACI

AYŞE DEMİRBAY

SELAHATTİN DEMİRBAY

DURCAN KAÇAR

MERYEM ÜZÜLMEZ

BAYRAM DEMİRBAY

FATMA BİNGÖL BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1292 Esenyurt Köyü Gali 138 25 Tarla 3.849,70 m² EMİNE BAŞOĞUL

HANİFE ÜZÜLMEZ

MUHARREM ÜZÜLMEZ

AYŞE BORA

MUAMMER ÜZÜLMEZ

BAYRAM ÜZÜLMEZ

HAMİT ÜZÜLMEZ

ŞAHİZAR TAŞPINAR

EŞREF ÜZÜLMEZ

MÜKERREM ÜZÜLMEZ

KEZBAN AKBAL

EMBİYE ÜZÜLMEZ

AHMET TAN

HASAN ÜZÜLMEZ

İSA ÜZÜLMEZ

ŞENAY BIÇAKCIOĞLU

MUSA ÜZÜLMEZ

CELAL ACAR

RECEP ÜZÜLMEZ

HAYRİYE KARABULUT

NACİYE FİLİZ

HÜSEYİN ÜZÜLMEZ

HASAN ÜZÜLMEZ

SEBAHAT ÜZÜLMEZ

AZİME AKYILDIZ

ŞABAN ÜZÜLMEZ BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1384 Gökçeler Köyü Pürlen 119 17 Fındıklık ve Tarla 14.776,52 m² İSMAİL SAKA

HABİBE TINAZ

BİLLUR KAYA

HAYRİYE EYİCAN

EMİN EYİCAN

ZAFER ÇELİKKIRAN

ADA ÇELİKKIRAN

HALİL ÇELİKKIRAN

ERTUĞRUL ÇELİKKIRAN

RECEP ÇELİKKIRAN

FATİME ÇELİKKIRAN

AHMET ÇELİKKIRAN

ZAHİRE YILDIZ

SEVİL SAKA

ELİF KOYUNLU

ÇİĞDEM TRAKNİ BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1372 Aşağı İhsaniye Köyü Güledağı eteği 119 4 Tarla 16.832,99 m² ŞEFİK YÜCEL BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1362 Aşağı İhsaniye Köyü Köy İçi 116 6 Kargir ev ve Bahçesi 2.611,65 m² CAVİT ÖZÇELİK

CAHİT ÖZÇELİK

NURCAN ÖZÇELİK

ERGÜL YILDIZ

EROL ÖZÇELİK

ALEV ÖZÇELİK BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1332 Esenyurt Köyü Gali 138 60 Tarla 637,35 m² AHMET DEMİRAY

HAYRİYE TAŞKIRAN

YUSUF DEMİRAY

MEHMET DEMİRAY

SEVİM TUNÇEL

NEVİM KABACI

AYŞE DEMİRAY

SELAHATTİN DEMİRAY

DURCAN KAÇAR

MERYEM ÜZÜLMEZ

BAYRAM DEMİRAY

FATMA BİNGÖL BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1324 Esenyurt Köyü Gali 138

138

138 52

71

73 Tarla

Tarla

Tarla 410,97 m²

147,74 m²

1.087,74 m² GÜLAY BATTAL

FERDİ BATTAL

TAYFUN BATTAL

ÇİĞDEM BATTAL

PINAR AKCAALAN

AHMET BATTAL

FATMA YOL BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Ka

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİtarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİtarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİadına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01971562

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