T.C. HOZAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/94 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

BULUNDUĞU YER : Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü

MEVKİİ : Seğedik-Kumlar Mevkii

ADA NUMARALARI : 101

PARSEL NUMARALARI : Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 144 parsel sayılı taşınmaz ve Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 148 parsel(ifrazen 101 ada 283 parsel) sayılı taşınmazlardır.

VASIFLARI : Rezervuar Yeri

YÜZÖLÇÜMLERİ : Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 144 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümü 14.736,17 m2'dir.

Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 148 parsel(ifrazen 101 ada 283 parsel) sayılı taşınmazın yüzölçümü 6049,87 m2'dir.

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Cemşit KAHRAMAN(Hisse Tipi İştirak Hisse Pay/Paydası 3/40 Elb.), Teslim KAHRAMAN(Hisse Tipi İştirak Hisse Pay/Paydası 37/180 Elb.), Selvi AYÇİÇEK(Hisse Tipi İştirak Hisse Pay/Paydası 37/360 Elb.), Ali Rıza KAHRAMAN(Hisse Tipi İştirak Hisse Pay/Paydası 37/360 Elb.), Zeynep DEMİR(Hisse Tipi İştirak Hisse Pay/Paydası 37/360 Elb.), Faime KAHRAMAN(Hisse Tipi İştirak Hisse Pay/Paydası 37/360 Elb.), Menekşe KONAK(Hisse Tipi İştirak Hisse Pay/Paydası 37/360 Elb.), Hatun KIZIL(Hisse Tipi İştirak Hisse Pay/Paydası 37/360 Elb.) ve Hanım YILDIRIM (Hisse Tipi İştirak Hisse Pay/Paydası 37/360 Elb.)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/94 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

Davalı tarafça, tensip tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde, davacı olan kurum aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceğinin, davalı tarafça 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı iptal davası açılmaz yahut iptal davası açıldığı belgelendirilmez ise kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adının tescil edileceğinin, yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adlarına Ziraat Bankası Hozat Şube Müdürlüğünde açtırılacak hesaba yatırılacağının, ayrıca davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan, ihtar ve tebliğ olunur.11/01/2024

Basın No: ILN01973234

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