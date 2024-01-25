T.C. KIRIKHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 26.01.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 01:05
ESAS NO : 2021/688 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Hatay ili, Kırıkhan ilçesi, Çorum Mahallesi,Eski 22 parselin ifrazı sonucu oluşan 117 parselde kayıtlı taşınmaz.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/688 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/01/2024
Basın No: ILN01973278
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