T.C. KIRIKHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/688 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Hatay ili, Kırıkhan ilçesi, Çorum Mahallesi,Eski 22 parselin ifrazı sonucu oluşan 117 parselde kayıtlı taşınmaz.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/688 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/01/2024

Basın No: ILN01973278

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