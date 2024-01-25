Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. KIRIKHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 26.01.2024 00:00

T.C. KIRIKHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/690 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Hatay ili Kırıkhan ilçesi İncirli Mahallesi, Eski 344 parselin ifrazı sonucu oluşan 620 parselde kayıtlı taşınmaz.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/690 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/01/2024

Basın No: ILN01973279

#ilan.gov.tr

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. KIRIKHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA