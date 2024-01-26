ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



S.N

MAHALLE

MEVKİİ

ADA

PARSEL

Alan (m2)

NİTELİĞİ

MUAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1 Yenimahalle Karacaotluk 837 1 13.209,79m2 E:0,75 Yençok :12,50

Ticari alan, Arsa 26.000.000,00TL 780.000,00TL 07/02/2024 10:30

İlçemize bağlı Yenimahalle Karacaotluk mevkiinde bulunan mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıda belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. (a) maddesine göre (kapalı teklif usulü) satışa çıkarılacaktır.



Taşınmaz satışı ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisin de Belediye Emlak ve İstimlak Şefliğinden alınabilir.

Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. (a) maddesine göre (kapalı teklif usulü) Belediye Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhaleye Girebilme Şartları;

a)Gerçek Kişilerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bu satış ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge.

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler, tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi , belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge.

İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

İstenilen belgeler ve teklif mektubunu içeren iç zarf kanuna uygun şekilde kapalı zarf içinde ihale tarih ve saatine kadar Belediye Emlak ve İstimlak Şefliğine verilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 25/01/2024

Elmalı Belediye Başkanlığı

Basın No: ILN01974717

#ilan.gov.tr