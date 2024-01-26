T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Giriş Tarihi: 26.01.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 15:16
|ESAS NO
|BULUNDUĞU YER
|MEVKİİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|MALİKİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|2023/1298
|Esenyurt köyü
|Gali
|138
138
|41
43
|Tarla
Tarla
|989,74 m²
964,39 m²
|MEHMET KAYMAKCI
MEHMET KAYMAKCI
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1338
|Esenyurt köyü
|Gali
|138
|72
|Tarla
|81,65 m²
|GÜLSÜM KABACI
HAYRİ KABACI
İSMAİL BATTAL
İSMİ BATTAL
FATMA PÜR
YETİŞ BATTAL
ÜNAL AK
SİBEL ALTAY
NİHAL AKYÜZ
ŞENOL AK
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1340
|Esenyurt Köyü
|Gali
|138
|77
|Tarla
|887,73 m²
|AHMET DEMİRBAY
HAYRİYE TAŞKIRAN
YUSUF DEMİRBAY
MEHMET DEMİRBAY
SEVİM TUNÇEL
NEVİM KABACI
AYŞE DEMİRBAY
SELAHATTİN DEMİRBAY
DURCAN KAÇAR
MERYEM ÜZÜLMEZ
BAYRAM DEMİRBAY
FATMA BİNGÖL
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1292
|Esenyurt Köyü
|Gali
|138
|25
|Tarla
|3.849,70 m²
|EMİNE BAŞOĞUL
HANİFE ÜZÜLMEZ
MUHARREM ÜZÜLMEZ
AYŞE BORA
MUAMMER ÜZÜLMEZ
BAYRAM ÜZÜLMEZ
HAMİT ÜZÜLMEZ
ŞAHİZAR TAŞPINAR
EŞREF ÜZÜLMEZ
MÜKERREM ÜZÜLMEZ
KEZBAN AKBAL
EMBİYE ÜZÜLMEZ
AHMET TAN
HASAN ÜZÜLMEZ
İSA ÜZÜLMEZ
ŞENAY BIÇAKCIOĞLU
MUSA ÜZÜLMEZ
CELAL ACAR
RECEP ÜZÜLMEZ
HAYRİYE KARABULUT
NACİYE FİLİZ
HÜSEYİN ÜZÜLMEZ
HASAN ÜZÜLMEZ
SEBAHAT ÜZÜLMEZ
AZİME AKYILDIZ
ŞABAN ÜZÜLMEZ
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1384
|Gökçeler Köyü
|Pürlen
|119
|17
|Fındıklık ve Tarla
|14.776,52 m²
|İSMAİL SAKA
HABİBE TINAZ
BİLLUR KAYA
HAYRİYE EYİCAN
EMİN EYİCAN
ZAFER ÇELİKKIRAN
ADA ÇELİKKIRAN
HALİL ÇELİKKIRAN
ERTUĞRUL ÇELİKKIRAN
RECEP ÇELİKKIRAN
FATİME ÇELİKKIRAN
AHMET ÇELİKKIRAN
ZAHİRE YILDIZ
SEVİL SAKA
ELİF KOYUNLU
ÇİĞDEM TRAKNİ
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1372
|Aşağı İhsaniye Köyü
|Güledağı eteği
|119
|4
|Tarla
|16.832,99 m²
|ŞEFİK YÜCEL
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1362
|Aşağı İhsaniye Köyü
|Köy İçi
|116
|6
|Kargir ev ve Bahçesi
|2.611,65 m²
|CAVİT ÖZÇELİK
CAHİT ÖZÇELİK
NURCAN ÖZÇELİK
ERGÜL YILDIZ
EROL ÖZÇELİK
ALEV ÖZÇELİK
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1332
|Esenyurt Köyü
|Gali
|138
|60
|Tarla
|637,35 m²
|AHMET DEMİRAY
HAYRİYE TAŞKIRAN
YUSUF DEMİRAY
MEHMET DEMİRAY
SEVİM TUNÇEL
NEVİM KABACI
AYŞE DEMİRAY
SELAHATTİN DEMİRAY
DURCAN KAÇAR
MERYEM ÜZÜLMEZ
BAYRAM DEMİRAY
FATMA BİNGÖL
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1324
|Esenyurt Köyü
|Gali
|138
138
138
|52
71
73
|Tarla
Tarla
Tarla
|410,97 m²
147,74 m²
1.087,74 m²
|GÜLAY BATTAL
FERDİ BATTAL
TAYFUN BATTAL
ÇİĞDEM BATTAL
PINAR AKCAALAN
AHMET BATTAL
FATMA YOL
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Ka
Basın No: ILN01971562
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