T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Isparta İl özel İdaresi vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazın tapuda davalı adına kayıtlı olduğunu 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı Kanun ile değişik 8. Ve 10. Maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Isparta Belediye Başkanlığı adına tescili talep edilmiş olup; a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkemenizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,

Esas sayılı PİLOT DOSYA ÜZERİNDEN TOPLU İLAN

b)Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Isparta İl Özel İdaresi adına tescil edileceği; c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Isparta Şube Müdürlüğüne yatırılacağı; d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği; 3-Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 17/01/2024

No Davalılar İl/İlçe Köy/Mevki Ada-Parsel M2 Duruşma Günü Duruşma Saati 2023/301 Davalı Ali Yavuz T.C:17294254262 Isparta /Gönen Fandas (Koçtepe) 5164 - 7.03.2024 10:00 Davalı Cemile Coşkun T.C:14432349606 Davalı Durkadın Ortaç TC:22052095612 Davalı Güllü Kaçmaz TC:12446415850 Davalı Hasan Tut TC:15335319550 2023/302 Davalı Ayşe DemirsökenTC:30022831122 Isparta /Gönen Fandas (Koçtepe) 2740 - 21/02/2024 10:00 Davalı Ekrem Göktepe T.C:16540712860 Davalı Fatma Erdilmen TC:42430027530 Davalı Havva Demirdal TC:17723239914 Davalı Hidayet Göktepe TC:14948332420 Davalı Mürüvvet Göktepe TC:14951332356 Davalı Ramazan Kurt TC:18425216548 Dahili davalı Tahsin Göktepe TC:14912333668 Davalı Tahsin Göktepe TC:16537712934 Davalı Zübeyde Ergin TC:10139493932 Davalı Zübeyde Erürper TC:13141826422 2023/304 Dahili Davalı Abdurrahman Eymen T.C:36397620286 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2835 - 8.03.2024 10:00 Dahili davalı Fatma Naz Sever TC:10076496980 Dahili davalı Kenan Sever TC:14345354346 Dahili davalı Mehmet Akif Sever TC:14342354400 Dahili davalı Mina Zeynep Karakaya TC:14330354856 Veli Emine Sever TC:14336354638 Veli İbrahim Özgür Sever TC:14348354282 2023/305 Davalı Ayşe Kapta TC:16955265548 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2630 - 8.03.2024 09:45 Dahili davalı Derya Çiftçi TC:33706708352 Dahili davalı Ramazan Kaptan T.C:16952265602 Dahili davalı Şerife Coşkun T.C:21050130844 2023/306 Davalı Hasan Çetin TC:16157292182 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2634 - 21/02/2024 10:55 2023/307 Dahili davalı Ahmet Erol T.C:176662241890 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2548-2549 - 7.03.2024 10:00 Dahili davalı Ayşe Aslan TC:13934366296 Dahili davalı Gökhan Yıldırım T.C:17693240934 Dahili davalı Hediye Topdemir TC:12740406004 Davalı İbrahim Yıldırım TC:17810237076 Dahili davalı İbrahim Yıldırım TC:17735239568 Dahili davalı İbrahim Erhan Yıldırım TC:17681241370 Dahili davalı Keziban Yıldırım TC:17696240870 Dahili davalı Nejla Demiralay TC:14768247256 Dahili davalı Pakize Yıldırım TC:17741239330 2023/308 Davalı Zühra Taşbaş TC:13508380468 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2825 - 8.03.2024 11:20 2023/309 Dahili davalı Ali Elma TC:15314320256 Isparta/gönen Fandas (Koçtepe) 2486 - 7.03.2024 11:00 Dahili davalı Ayla Kaykal TC:34192693030 Dahili davalı Ayşe Çelik TC:30856804026 Dahili davalı Ayşe Elma TC:15362318694 Dahili davalı Bekir Erdoğan TC:27226925016 Dahili davalı Fahri Elma TC:15299320708 Dahili davalı Fatime Çinar TC:13739372768 Dahili davalı Fatime Sarı TC:16214290274 Dahili davalı Fatma Elma TC:15368318476 Dahili davalı Gülseren Demirel TC:22765437556 Dahili davalı Halil İbrahim Elma TC:15305320548 Dahili davalı Halil İbrahim Elma TC:15365318530 Dahili davalı Hamide Coşkun TC:14465348522 Dahili davalı Hanife Çiloğlu TC:12560412056 Dahili davalı HasanAli Elma TC:15374318248 Dahili davalı Hatice Soyçiçek TC:41356450064 Dahili davalı İsmail Demirdal TC:17672241662 Dahili davalı Leyla Çetin TC:34195692986 Dahili davalı Mehmet Bilge TC:34201692726 Dahili davalı Muharrem Elma TC:15320320028 Dahili davalı Muslahattin Elma TC:15320320028 Dahili davalı Dahili davalı Mustafa Erdoğan TC:27238924670 Dahili davalı Nevim Gümüştabak TC:28816871652 Dahili davalı Osman Vatandaş TC:16220290046 Dahili davalı Ramazan Elma TC:15308320484 Dahili davalı Ramazan Elma TC:15296320862 Dahili davalı Rukiye Kayacan Çaylı TC:39463424184 Dahili davalı Sedat Bilge TC:34189693104 Dahili davalı Semiha Soyat TC:30118824052 Dahili davalı Sıddıka Topdemir TC:12734406232 Dahili davalı Songül Akay TC:15281321362 Dahili davalı Şerife Elma TC: 15317320192 Dahili davalı Tahsin Elma TC:15395317510 Dahili davalı Yaşar Elma TC:15323319906 Dahili davalı Zübeyde Vatandaş TC:16223289924 2023/310 Dahili davalı Ali Ağarlı TC:12149425750 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2523 - 21/02/2024 10:00 Dahili davalı Bekir Ağarlı TC:53917033562 Dahili davalı Durkadın Dindar TC:10463481872 Dahili davalı Fatıma Kahraman TC:30007832328 Dahili davalı Fatıma Uysal TC:16382284600 Dahili davalı Hüsniye Aydemir TC:15884301280 Dahili davalı Makbule Kaplan TC:13910367088 Dahili davalı Müzeyyen Aydemir TC:15881301344 Dahili davalı Necmiye Gıcır TC:29629844284 Dahili davalı Serpil Aydemir TC:49405185950 Dahili davalı Süleyman Aslan TC:13916366870 Dahili davalı Veli Ağarlı TC:12146425814 Dahili davalı Veli Aydemir TC: 15941299314 Dahili davalı Veysel Aydemir TC:15878301418 Dahili Davalı Yaşar Aydemir TC:15860302072 Dahili davalı Yaşar aydemir 15863301928 2023/311 Dahili davalı Faden Ürekli TC:54676012102 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2524 - 8.03.2024 10:00 Dahili davalı Fatime Elma TC:15353318986 Dahili davalı Mustafa Veysel Cömert TC:15356318822 2023/312 Müteveffa Mehmet Çinar TC:13865368550 mirasçıları Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2550 - 8.03.2024 09:00 Dahili davalı Ali İhsan Çinar TC:13784371228 Dahili davalı Mehmet Çinar TC:13763371966 Dahili davalı Nazife Çinar TC:13775371510 Dahili davalı Şükriye Coşguner TC:41617910740 Dahili davalı Yıldıray Çinar TC:13751372302 2023/313 Davalı Havva Bayram TC:34123695294 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2734-2735 - 8.03.2024 11:00 Dahili davalı Durmuş Yıldırım TC:1772240610 Dahili davalı Kübra Altınay TC:43429383422 Dahili davalı Ramazan Bayram TC:34120695358 2023/317 Davalı Havvana Demiralay TC:34678583688 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 5089-4934 - 8.03.2024 10:20 2023/318 Davalı Yusuf Göktepe TC:14957332138 Isparta/Göne Fandas (Koçtepe) 4429 - 8.03.2024 10:00 2023/319 Dahili davalı Gülseren Kaşin Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2754 - 8.03.2024 11:00 TC:52687076090 Dahili davalı Hamide Yavuz TC:17336252874 Dahili davalı Makbule Erdoğan TC:17312253666 Dahili davalı Mehmet Muhsin Kaşin TC:52675076446 Dahili davalı Mustafa Yavuz TC:17327253156 Dahili davalı Ömer Yavuz TC:17366251854 Dahili davalı Veysel Yavuz TC:17411250382 2023/320 Davalı İsmail Demirdal (Halil) oğlu Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2838 - 21/05/2024 12:00 2023/321 Dahili davalı Ahmet Çinar TC:13748372476 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 5050 - 7.03.2024 10:00 Dahili davalı Ayşeli Elma TC:15293320926 Dahili davalı İzzet Çinar TC:13790371090 Dahili davalı Mehmet Çinar TC:13766371802 Dahili davalı Nurittin Çinar TC:13769371748 Dahilidavalı Şerife Çinar TC:13745372530 2023/322 Davalı Emine Akkaya Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2607 - 21.02.2024 12:00 2023/323 Davalı Havvali Kaçar TC: 11915433524 Isparta/G önen Fandas (Koçtepe) 2622 - 8.03.2024 11:00 2023/324 Dahili davalı Süheyla Gülbeyaz TC:12035429534 Isparta /Gönen Fandas (Koçtepe) 2624 - 21/02/2024 11:00 Dahili davalı Ayşeli Ünal TC:12980398022 Dahili davalı Mustafa Aydemir TC: 15890301052 Dahili davalı Fahriye Aydemir TC: 15920300000 Dahili davalı Emine Yıldırım TC:17654242236 Davalı Etem Coşkun TC:21074130042 Dahili davalı Mustafa Coşkun TC:21086129638 Dahili davalı Osman Coşkun TC:21089129574 Dahili davalı Şevkiye Özen TC:36232624424 2023/325 Davalı Ahmet Çinçinkaya (Hasan) oğlu Isparta /Gönen Fandas (Koçtepe) 2627 - 7.03.2024 12:00 2023/326 Hacer Çinçinkaya (Ali) kızı Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2730 - 5.03.2024 11:00 2023/327 Müteveffa Hatice Özdemir TC:18113226958 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 4012 - 8.03.2024 11:00 mirasçıları Dahili davalı Celile Onat TC:20749564120 Dahili davalı Kadir Özdemir TC:18098227490 Dahili davalı Mehmet Özdemir TC:18095227554 Dahili davalı Hasan Özdemir TC:18086227846 Dahili davalı Hatice Yeşil TC:18059228702 Dahili davalı Şefika Yavuz TC:17351252354 2023/328 Davalı Hüseyin Mazhar TC:29485847726 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 3671 - 8.03.2024 10:00 Davalı Hüsniye Gökçe TC:32696355560 Davalı Şehriban Aktaş TC: 29488847662 Davalı Şevkiye Yılmaz TC: 37078033876 2023/329 Davalı Saadet Gül TC:18263221926 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 3874 - 7.03.2024 09:45 Davalı Şevkiye Özen TC: 36232624424 2023/330 Davalı Gülhizar Çiloğlu T.C:14105360594 Isparta/Gönen Fandas(Koçtepe) 3876 - 8.03.2024 09:45 2023/331 Davalı Hilmi YavuzTC:17417250164 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 3877 - 7.03.2024 10:30 2023/332 Davalı Nebahat Gülderen TC:16463281900 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 3878 - 7.03.2024 10:00 2023/333 Dahili davalı Arif Şanlı TC:51499114082 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 3879 - 7.03.2024 09:45 Dahili davalı Arife Karadaş TC:20647186868 Dahili davalı Durmuş Yıldırım TC:17702240610 Dahili davalı Emine Çoban TC:29581171060 Dahili davalı Ferit Yıldırım TC:17789237756 Dahili davalı Fuat Öner TC:51970192240 Dahili davalı Hatice Gülderen TC:16454282282 Dahili davalı Hülya Bekdaş TC:19708217702 Dahili davalı Kamil Bekdaş TC:19705217866 Dahili davalı Kübra Altınay TC:43429383422 Dahili davalı Mehmet Öner TC:21619154458 Dahili davalı Müzeyyen Yıldırım TC:17753238994 Dahili davalı Osman Şanlı TC:51502113996 Dahili davalı Pakize Öner TC:51976192022 Dahili davalı Ramazan Bayram TC:34120695358 Dahili davalı Suat Öner TC:51973192186 Dahili davalı Ümüt Yıldırım TC:17726239850 2023/334 Davalı Adile Tut TC:15269321728 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2836-2455 - 7.03.2024 10:00 Davalı Ali Gülbeyaz TC:12041429306 Davalı Durkadın Çetinkaya TC:53347052560 Davalı Fikret Sakarya TC:14345352502 Davalı Hamide Hurata TC:19589179684 Davalı Hatice Gökyar TC:51787102326 Davalı Hatice Kaplantepe TC:16568278430 Davalı Melihat Temir TC:28585879798 Davalı Mustafa Çetinkaya TC:12683407922 Davalı Mustafa Gülbeyaz TC:12038429470 Davalı Şerife Balcı TC:19757174056 Davalı Zahir Gülbeyaz TC:12044429242 2023/335 Davalı Adile Tut TC:15269321728 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2718 - 7.03.2024 09:45 Davalı Adile Yükcü TC:50146160496 Davalı Ali Coşkun TC:14486347894 Davalı Ali Kaçmaz TC:12452415622 Davalı Ayşe Taşbaş TC:13490381054 Davalı Ayşeli Demirbaş TC:15107327196 Davalı Durkadın Çetinkaya TC:53347052560 Davalı Emine Kaçmaz TC:12428416424 Davalı Fatma Toptaş TC:13394384274 Davalı Halil Kaçmaz TC:53182058024 Davalı Hasan Coşkun TC:14480348002 Davalı Hülya Demirbaş TC:11585449412 Davalı Ismahan Kaçmaz TC:12440416068 Davalı Mehmet Demirbaş TC:15104327250 Davalı Mustafa Çetinkaya TC:12683407922 Davalı Mürüvvet Coşkun TC:14492347666 Davalı Önder Coşkun TC:14474348230 Davalı Tevekkül Çankaya TC:16712273694 Davalı Yusuf Kaçmaz TC:12449415796 2023/336 Davalı Adile Dikmen TC:44347356376 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2741-2742 - 21/02/2024 09:45 Davalı Ayşe Güven TC:13739134090 Davalı Durmuş Gül TC:18251222362 Davalı Halil İbrahim Gül TC:18260222070 Davalı Mustafa Gül TC:18269221708 Davalı Ömer Gül TC:18278221416 Davalı Ümran Ulubaş TC:16799272092 Davalı Vesile Akçaoğlu TC:34013390452 Dahili davalı Ali Osman Çetinkaya TC:12698407412 2023/337 Dahili Davalı Alper Nüzhet TC:13913437214 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2462 - 7.03.2024 11:00 Dahili davalı Ateş Acunsal TC:48109583604 Dahili davalı Aydın Can TC:39502553080 Davalı Derya Yavuzkan Çiloğlu TC:37258022706 Dahili davalı Elif Lale Sinanoğlu TC:11818053478 Dahili davalı Fatma Kıymık TC:50299155400 Dahili davalı Fatma Şule Karacabey TC:11830053012 Davalı Fevziye Merih Sarıdoğan TC:47641244394 Dahili davalı Gülçin Yüksel TC: 10621096252 Dahili Davalı Gülten Alagöz TC:11852435650 Davalı Hacer Çinar TC:13718373496 Dahili davalı Hakkı Okay Demiralp TC:29635844360 Dahili davalı Hamit Demiralp TC: 11897434120 Dahili davalı Hasan Hüseyin Kıymık TC:50287155856 Dahili davalı Havva Ertokuş TC:31822771472 Dahili davalı Kamil İlhan Özer TC:31505074746 Dahili davalı Karacabey Levni Sinanoğlu TC:11821053304 Dahili davalı Kişmir Yılmaz TC:38800539444 Dahili davalı Levent Göker TC:12694255284 Davalı Mehmet Fatih Cengiz TC:47035320048 Dahili davalı Mehmet Zafer Özer TC:31502074800 Davalı Mukaddes Öztürk TC:29398852220 Dahili davalı Murat Haşim Sinanoğlu TC:11815053532 Dahili davalı Mustafa Göker TC:12700255024 Dahili davalı Nurdan Bilen TC:11269066584 Vasi Nurhan Kazanç TC:47068045116 Dahili davalı Oya Jülide Sinanoğlu TC:13913437146 Davalı Özlem Bayyar TC:42904652428 Dahili davalı Pınar Afşar TC:10783163076 Davalı Salih Yavuzkan TC:37255022860 Dahili davalı Selim Mert Özakın TC:12092512552 Davalı Semran Yavuz TC:17324253210 Dahili davalı Sevim Kaplantepe TC:16577278148 Dahili davalı Sümer Çantalı TC:19081125120 Dahili davalı Şener Aral TC:39508552872 Davalı Tahir Mahir Öztürk TC:26014397158 Davalı Zehra Neptun Sarıdoğan TC:47644244230 Dahili davalı Zehra Zühal Albayraktar TC:23269723206 Davalı Zübeyde Coşkun TC:14462348686 2023/355 Davalı Bayram Aydın TC:18545212536 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 5049 3811 7.03.2024 09:45 Dahili davalı Bilal Aydın TC:18527213100 Dahili davalı Celile Uzun TC:30952802964

Basın No: ILN01973039

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