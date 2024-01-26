T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 26.01.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 15:17
b)Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Isparta İl Özel İdaresi adına tescil edileceği; c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Isparta Şube Müdürlüğüne yatırılacağı; d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği; 3-Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 17/01/2024
|No
|Davalılar
|İl/İlçe
|Köy/Mevki
|Ada-Parsel
|M2
|Duruşma Günü
|Duruşma Saati
|2023/301
|Davalı Ali Yavuz T.C:17294254262
|Isparta /Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|5164
|-
|7.03.2024
|10:00
|Davalı Cemile Coşkun T.C:14432349606
|Davalı Durkadın Ortaç TC:22052095612
|Davalı Güllü Kaçmaz TC:12446415850
|Davalı Hasan Tut TC:15335319550
|2023/302
|Davalı Ayşe DemirsökenTC:30022831122
|Isparta /Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|2740
|-
|21/02/2024
|10:00
|Davalı Ekrem Göktepe T.C:16540712860
|Davalı Fatma Erdilmen TC:42430027530
|Davalı Havva Demirdal TC:17723239914
|Davalı Hidayet Göktepe TC:14948332420
|Davalı Mürüvvet Göktepe TC:14951332356
|Davalı Ramazan Kurt TC:18425216548
|Dahili davalı Tahsin Göktepe TC:14912333668
|Davalı Tahsin Göktepe TC:16537712934
|Davalı Zübeyde Ergin TC:10139493932
|Davalı Zübeyde Erürper TC:13141826422
|2023/304
|Dahili Davalı Abdurrahman Eymen T.C:36397620286
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|2835
|-
|8.03.2024
|10:00
|Dahili davalı Fatma Naz Sever TC:10076496980
|Dahili davalı Kenan Sever
|TC:14345354346
|Dahili davalı Mehmet Akif Sever TC:14342354400
|Dahili davalı Mina Zeynep Karakaya TC:14330354856
|Veli Emine Sever TC:14336354638
|Veli İbrahim Özgür Sever TC:14348354282
|2023/305
|Davalı Ayşe Kapta TC:16955265548
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|2630
|-
|8.03.2024
|09:45
|Dahili davalı Derya Çiftçi TC:33706708352
|Dahili davalı Ramazan Kaptan T.C:16952265602
|Dahili davalı Şerife Coşkun T.C:21050130844
|2023/306
|Davalı Hasan Çetin TC:16157292182
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|2634
|-
|21/02/2024
|10:55
|2023/307
|Dahili davalı Ahmet Erol T.C:176662241890
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|2548-2549
|-
|7.03.2024
|10:00
|Dahili davalı Ayşe Aslan TC:13934366296
|Dahili davalı Gökhan Yıldırım T.C:17693240934
|Dahili davalı Hediye Topdemir TC:12740406004
|Davalı İbrahim Yıldırım TC:17810237076
|Dahili davalı İbrahim Yıldırım TC:17735239568
|Dahili davalı İbrahim Erhan Yıldırım TC:17681241370
|Dahili davalı Keziban Yıldırım TC:17696240870
|Dahili davalı Nejla Demiralay TC:14768247256
|Dahili davalı Pakize Yıldırım TC:17741239330
|2023/308
|Davalı Zühra Taşbaş TC:13508380468
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|2825
|-
|8.03.2024
|11:20
|2023/309
|Dahili davalı Ali Elma TC:15314320256
|Isparta/gönen
|Fandas (Koçtepe)
|2486
|-
|7.03.2024
|11:00
|Dahili davalı
|Ayla Kaykal TC:34192693030
|Dahili davalı Ayşe Çelik TC:30856804026
|Dahili davalı Ayşe Elma TC:15362318694
|Dahili davalı Bekir Erdoğan TC:27226925016
|Dahili davalı Fahri Elma TC:15299320708
|Dahili davalı Fatime Çinar TC:13739372768
|Dahili davalı Fatime Sarı TC:16214290274
|Dahili davalı Fatma Elma TC:15368318476
|Dahili davalı Gülseren Demirel TC:22765437556
|Dahili davalı Halil İbrahim Elma TC:15305320548
|Dahili davalı Halil İbrahim Elma TC:15365318530
|Dahili davalı
|Hamide Coşkun TC:14465348522
|Dahili davalı Hanife Çiloğlu TC:12560412056
|Dahili davalı HasanAli Elma TC:15374318248
|Dahili davalı Hatice Soyçiçek TC:41356450064
|Dahili davalı İsmail Demirdal TC:17672241662
|Dahili davalı Leyla Çetin TC:34195692986
|Dahili davalı Mehmet Bilge TC:34201692726
|Dahili davalı Muharrem Elma TC:15320320028
|Dahili davalı Muslahattin Elma TC:15320320028
|Dahili davalı
|Dahili davalı
|Mustafa Erdoğan TC:27238924670
|Dahili davalı Nevim Gümüştabak TC:28816871652
|Dahili davalı Osman Vatandaş TC:16220290046
|Dahili davalı Ramazan Elma TC:15308320484
|Dahili davalı Ramazan Elma TC:15296320862
|Dahili davalı Rukiye Kayacan Çaylı TC:39463424184
|Dahili davalı Sedat Bilge TC:34189693104
|Dahili davalı Semiha Soyat TC:30118824052
|Dahili davalı Sıddıka Topdemir TC:12734406232
|Dahili davalı Songül Akay TC:15281321362
|Dahili davalı Şerife Elma TC:
|15317320192
|Dahili davalı Tahsin Elma TC:15395317510
|Dahili davalı Yaşar Elma TC:15323319906
|Dahili davalı Zübeyde Vatandaş TC:16223289924
|2023/310
|Dahili davalı Ali Ağarlı TC:12149425750
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|2523
|-
|21/02/2024
|10:00
|Dahili davalı Bekir Ağarlı TC:53917033562
|Dahili davalı Durkadın Dindar TC:10463481872
|Dahili davalı Fatıma Kahraman TC:30007832328
|Dahili davalı Fatıma Uysal TC:16382284600
|Dahili davalı Hüsniye Aydemir TC:15884301280
|Dahili davalı Makbule Kaplan TC:13910367088
|Dahili davalı Müzeyyen Aydemir TC:15881301344
|Dahili davalı Necmiye Gıcır TC:29629844284
|Dahili davalı Serpil Aydemir TC:49405185950
|Dahili davalı Süleyman Aslan TC:13916366870
|Dahili davalı Veli Ağarlı TC:12146425814
|Dahili davalı
|Veli Aydemir TC: 15941299314
|Dahili davalı Veysel Aydemir TC:15878301418
|Dahili Davalı Yaşar Aydemir TC:15860302072
|Dahili davalı Yaşar aydemir 15863301928
|2023/311
|Dahili davalı Faden Ürekli TC:54676012102
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|2524
|-
|8.03.2024
|10:00
|Dahili davalı Fatime Elma TC:15353318986
|Dahili davalı
|Mustafa Veysel Cömert TC:15356318822
|2023/312
|Müteveffa Mehmet Çinar TC:13865368550 mirasçıları
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|2550
|-
|8.03.2024
|09:00
|Dahili davalı Ali İhsan Çinar TC:13784371228
|Dahili davalı Mehmet Çinar TC:13763371966
|Dahili davalı Nazife Çinar TC:13775371510
|Dahili davalı Şükriye Coşguner TC:41617910740
|Dahili davalı Yıldıray Çinar TC:13751372302
|2023/313
|Davalı Havva Bayram TC:34123695294
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|2734-2735
|-
|8.03.2024
|11:00
|Dahili davalı Durmuş Yıldırım TC:1772240610
|Dahili davalı Kübra Altınay TC:43429383422
|Dahili davalı Ramazan Bayram TC:34120695358
|2023/317
|Davalı Havvana Demiralay TC:34678583688
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|5089-4934
|-
|8.03.2024
|10:20
|2023/318
|Davalı Yusuf Göktepe TC:14957332138
|Isparta/Göne
|Fandas (Koçtepe)
|4429
|-
|8.03.2024
|10:00
|2023/319
|Dahili davalı Gülseren Kaşin
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|2754
|-
|8.03.2024
|11:00
|TC:52687076090
|Dahili davalı Hamide Yavuz TC:17336252874
|Dahili davalı Makbule Erdoğan TC:17312253666
|Dahili davalı Mehmet Muhsin Kaşin TC:52675076446
|Dahili davalı Mustafa Yavuz TC:17327253156
|Dahili davalı Ömer Yavuz TC:17366251854
|Dahili davalı Veysel Yavuz TC:17411250382
|2023/320
|Davalı İsmail Demirdal (Halil) oğlu
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|2838
|-
|21/05/2024
|12:00
|2023/321
|Dahili davalı Ahmet Çinar TC:13748372476
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|5050
|-
|7.03.2024
|10:00
|Dahili davalı Ayşeli Elma TC:15293320926
|Dahili davalı İzzet Çinar TC:13790371090
|Dahili davalı Mehmet Çinar TC:13766371802
|Dahili davalı Nurittin Çinar TC:13769371748
|Dahilidavalı Şerife Çinar TC:13745372530
|2023/322
|Davalı Emine Akkaya
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|2607
|-
|21.02.2024
|12:00
|2023/323
|Davalı Havvali Kaçar TC: 11915433524
|Isparta/G önen
|Fandas (Koçtepe)
|2622
|-
|8.03.2024
|11:00
|2023/324
|Dahili davalı Süheyla Gülbeyaz TC:12035429534
|Isparta /Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|2624
|-
|21/02/2024
|11:00
|Dahili davalı Ayşeli Ünal TC:12980398022
|Dahili davalı Mustafa Aydemir TC: 15890301052
|Dahili davalı Fahriye Aydemir TC: 15920300000
|Dahili davalı Emine Yıldırım TC:17654242236
|Davalı Etem Coşkun TC:21074130042
|Dahili davalı Mustafa Coşkun TC:21086129638
|Dahili davalı Osman Coşkun TC:21089129574
|Dahili davalı Şevkiye Özen TC:36232624424
|2023/325
|Davalı Ahmet Çinçinkaya (Hasan) oğlu
|Isparta /Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|2627
|-
|7.03.2024
|12:00
|2023/326
|Hacer Çinçinkaya (Ali) kızı
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|2730
|-
|5.03.2024
|11:00
|2023/327
|Müteveffa Hatice Özdemir TC:18113226958
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|4012
|-
|8.03.2024
|11:00
|mirasçıları
|Dahili davalı Celile Onat TC:20749564120
|Dahili davalı Kadir Özdemir TC:18098227490
|Dahili davalı Mehmet Özdemir TC:18095227554
|Dahili davalı Hasan Özdemir TC:18086227846
|Dahili davalı Hatice Yeşil TC:18059228702
|Dahili davalı Şefika Yavuz TC:17351252354
|2023/328
|Davalı Hüseyin Mazhar TC:29485847726
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|3671
|-
|8.03.2024
|10:00
|Davalı Hüsniye Gökçe TC:32696355560
|Davalı Şehriban Aktaş TC: 29488847662
|Davalı Şevkiye Yılmaz TC: 37078033876
|2023/329
|Davalı Saadet Gül TC:18263221926
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|3874
|-
|7.03.2024
|09:45
|Davalı Şevkiye Özen TC: 36232624424
|2023/330
|Davalı Gülhizar Çiloğlu T.C:14105360594
|Isparta/Gönen
|Fandas(Koçtepe)
|3876
|-
|8.03.2024
|09:45
|2023/331
|Davalı Hilmi YavuzTC:17417250164
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|3877
|-
|7.03.2024
|10:30
|2023/332
|Davalı Nebahat Gülderen TC:16463281900
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|3878
|-
|7.03.2024
|10:00
|2023/333
|Dahili davalı Arif Şanlı TC:51499114082
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|3879
|-
|7.03.2024
|09:45
|Dahili davalı Arife Karadaş TC:20647186868
|Dahili davalı Durmuş Yıldırım
|TC:17702240610
|Dahili davalı Emine Çoban TC:29581171060
|Dahili davalı Ferit Yıldırım TC:17789237756
|Dahili davalı Fuat Öner TC:51970192240
|Dahili davalı Hatice Gülderen TC:16454282282
|Dahili davalı Hülya Bekdaş TC:19708217702
|Dahili davalı Kamil Bekdaş TC:19705217866
|Dahili davalı Kübra Altınay TC:43429383422
|Dahili
|davalı Mehmet Öner TC:21619154458
|Dahili davalı Müzeyyen Yıldırım TC:17753238994
|Dahili davalı Osman Şanlı TC:51502113996
|Dahili davalı Pakize Öner TC:51976192022
|Dahili davalı Ramazan Bayram TC:34120695358
|Dahili davalı Suat Öner TC:51973192186
|Dahili davalı Ümüt Yıldırım TC:17726239850
|2023/334
|Davalı Adile Tut TC:15269321728
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|2836-2455
|-
|7.03.2024
|10:00
|Davalı Ali Gülbeyaz TC:12041429306
|Davalı Durkadın Çetinkaya TC:53347052560
|Davalı Fikret Sakarya TC:14345352502
|Davalı Hamide Hurata TC:19589179684
|Davalı Hatice Gökyar TC:51787102326
|Davalı Hatice Kaplantepe TC:16568278430
|Davalı Melihat Temir TC:28585879798
|Davalı Mustafa Çetinkaya TC:12683407922
|Davalı Mustafa Gülbeyaz TC:12038429470
|Davalı Şerife Balcı TC:19757174056
|Davalı Zahir Gülbeyaz TC:12044429242
|2023/335
|Davalı Adile Tut TC:15269321728
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|2718
|-
|7.03.2024
|09:45
|Davalı Adile Yükcü TC:50146160496
|Davalı Ali Coşkun TC:14486347894
|Davalı Ali Kaçmaz TC:12452415622
|Davalı Ayşe Taşbaş TC:13490381054
|Davalı Ayşeli Demirbaş TC:15107327196
|Davalı Durkadın Çetinkaya TC:53347052560
|Davalı Emine Kaçmaz TC:12428416424
|Davalı Fatma Toptaş TC:13394384274
|Davalı Halil Kaçmaz TC:53182058024
|Davalı Hasan Coşkun TC:14480348002
|Davalı Hülya Demirbaş TC:11585449412
|Davalı Ismahan Kaçmaz TC:12440416068
|Davalı Mehmet Demirbaş TC:15104327250
|Davalı Mustafa Çetinkaya TC:12683407922
|Davalı Mürüvvet Coşkun
|TC:14492347666
|Davalı Önder Coşkun TC:14474348230
|Davalı Tevekkül Çankaya TC:16712273694
|Davalı Yusuf Kaçmaz TC:12449415796
|2023/336
|Davalı Adile Dikmen TC:44347356376
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|2741-2742
|-
|21/02/2024
|09:45
|Davalı Ayşe Güven TC:13739134090
|Davalı Durmuş Gül TC:18251222362
|Davalı Halil İbrahim Gül TC:18260222070
|Davalı Mustafa Gül TC:18269221708
|Davalı Ömer Gül TC:18278221416
|Davalı Ümran Ulubaş TC:16799272092
|Davalı Vesile Akçaoğlu TC:34013390452
|Dahili davalı Ali Osman Çetinkaya TC:12698407412
|2023/337
|Dahili Davalı Alper Nüzhet TC:13913437214
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|2462
|-
|7.03.2024
|11:00
|Dahili davalı Ateş Acunsal TC:48109583604
|Dahili davalı Aydın Can TC:39502553080
|Davalı Derya Yavuzkan Çiloğlu TC:37258022706
|Dahili davalı Elif Lale
|Sinanoğlu TC:11818053478
|Dahili davalı Fatma Kıymık TC:50299155400
|Dahili davalı Fatma Şule Karacabey TC:11830053012
|Davalı Fevziye Merih Sarıdoğan TC:47641244394
|Dahili davalı Gülçin Yüksel TC: 10621096252
|Dahili Davalı Gülten Alagöz TC:11852435650
|Davalı Hacer Çinar TC:13718373496
|Dahili davalı Hakkı Okay Demiralp TC:29635844360
|Dahili davalı Hamit
|Demiralp TC: 11897434120
|Dahili davalı Hasan Hüseyin Kıymık TC:50287155856
|Dahili davalı Havva Ertokuş TC:31822771472
|Dahili davalı Kamil İlhan Özer TC:31505074746
|Dahili davalı Karacabey Levni Sinanoğlu
|TC:11821053304
|Dahili davalı Kişmir Yılmaz TC:38800539444
|Dahili davalı Levent Göker TC:12694255284
|Davalı Mehmet Fatih Cengiz
|TC:47035320048
|Dahili davalı Mehmet Zafer Özer TC:31502074800
|Davalı Mukaddes Öztürk TC:29398852220
|Dahili davalı Murat Haşim Sinanoğlu TC:11815053532
|Dahili davalı Mustafa Göker TC:12700255024
|Dahili davalı Nurdan Bilen TC:11269066584
|Vasi Nurhan Kazanç TC:47068045116
|Dahili davalı Oya Jülide Sinanoğlu TC:13913437146
|Davalı Özlem
|Bayyar TC:42904652428
|Dahili davalı Pınar Afşar TC:10783163076
|Davalı Salih Yavuzkan TC:37255022860
|Dahili davalı Selim Mert Özakın TC:12092512552
|Davalı Semran Yavuz TC:17324253210
|Dahili davalı Sevim Kaplantepe TC:16577278148
|Dahili davalı Sümer Çantalı TC:19081125120
|Dahili davalı Şener Aral TC:39508552872
|Davalı Tahir Mahir Öztürk TC:26014397158
|Davalı Zehra Neptun Sarıdoğan TC:47644244230
|Dahili davalı Zehra Zühal Albayraktar TC:23269723206
|Davalı Zübeyde Coşkun TC:14462348686
|2023/355
|Davalı Bayram Aydın TC:18545212536
|Isparta/Gönen
|Fandas (Koçtepe)
|5049
|3811
|7.03.2024
|09:45
|Dahili davalı Bilal Aydın TC:18527213100
|Dahili davalı Celile Uzun TC:30952802964
Basın No: ILN01973039
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