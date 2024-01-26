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Giriş Tarihi: 26.01.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 15:17

T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/301 Esas sayılı PİLOT DOSYA ÜZERİNDEN TOPLU İLAN
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU
  1. DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Isparta İl özel İdaresi vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazın tapuda davalı adına kayıtlı olduğunu 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı Kanun ile değişik 8. Ve 10. Maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Isparta Belediye Başkanlığı adına tescili talep edilmiş olup;
  2. a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkemenizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,

b)Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Isparta İl Özel İdaresi adına tescil edileceği; c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Isparta Şube Müdürlüğüne yatırılacağı; d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği; 3-Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 17/01/2024

No Davalılar İl/İlçe Köy/Mevki Ada-Parsel M2 Duruşma Günü Duruşma Saati
2023/301 Davalı Ali Yavuz T.C:17294254262 Isparta /Gönen Fandas (Koçtepe) 5164 - 7.03.2024 10:00
Davalı Cemile Coşkun T.C:14432349606
Davalı Durkadın Ortaç TC:22052095612
Davalı Güllü Kaçmaz TC:12446415850
Davalı Hasan Tut TC:15335319550
2023/302 Davalı Ayşe DemirsökenTC:30022831122 Isparta /Gönen Fandas (Koçtepe) 2740 - 21/02/2024 10:00
Davalı Ekrem Göktepe T.C:16540712860
Davalı Fatma Erdilmen TC:42430027530
Davalı Havva Demirdal TC:17723239914
Davalı Hidayet Göktepe TC:14948332420
Davalı Mürüvvet Göktepe TC:14951332356
Davalı Ramazan Kurt TC:18425216548
Dahili davalı Tahsin Göktepe TC:14912333668
Davalı Tahsin Göktepe TC:16537712934
Davalı Zübeyde Ergin TC:10139493932
Davalı Zübeyde Erürper TC:13141826422
2023/304 Dahili Davalı Abdurrahman Eymen T.C:36397620286 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2835 - 8.03.2024 10:00
Dahili davalı Fatma Naz Sever TC:10076496980
Dahili davalı Kenan Sever
TC:14345354346
Dahili davalı Mehmet Akif Sever TC:14342354400
Dahili davalı Mina Zeynep Karakaya TC:14330354856
Veli Emine Sever TC:14336354638
Veli İbrahim Özgür Sever TC:14348354282
2023/305 Davalı Ayşe Kapta TC:16955265548 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2630 - 8.03.2024 09:45
Dahili davalı Derya Çiftçi TC:33706708352
Dahili davalı Ramazan Kaptan T.C:16952265602
Dahili davalı Şerife Coşkun T.C:21050130844
2023/306 Davalı Hasan Çetin TC:16157292182 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2634 - 21/02/2024 10:55
2023/307 Dahili davalı Ahmet Erol T.C:176662241890 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2548-2549 - 7.03.2024 10:00
Dahili davalı Ayşe Aslan TC:13934366296
Dahili davalı Gökhan Yıldırım T.C:17693240934
Dahili davalı Hediye Topdemir TC:12740406004
Davalı İbrahim Yıldırım TC:17810237076
Dahili davalı İbrahim Yıldırım TC:17735239568
Dahili davalı İbrahim Erhan Yıldırım TC:17681241370
Dahili davalı Keziban Yıldırım TC:17696240870
Dahili davalı Nejla Demiralay TC:14768247256
Dahili davalı Pakize Yıldırım TC:17741239330
2023/308 Davalı Zühra Taşbaş TC:13508380468 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2825 - 8.03.2024 11:20
2023/309 Dahili davalı Ali Elma TC:15314320256 Isparta/gönen Fandas (Koçtepe) 2486 - 7.03.2024 11:00
Dahili davalı
Ayla Kaykal TC:34192693030
Dahili davalı Ayşe Çelik TC:30856804026
Dahili davalı Ayşe Elma TC:15362318694
Dahili davalı Bekir Erdoğan TC:27226925016
Dahili davalı Fahri Elma TC:15299320708
Dahili davalı Fatime Çinar TC:13739372768
Dahili davalı Fatime Sarı TC:16214290274
Dahili davalı Fatma Elma TC:15368318476
Dahili davalı Gülseren Demirel TC:22765437556
Dahili davalı Halil İbrahim Elma TC:15305320548
Dahili davalı Halil İbrahim Elma TC:15365318530
Dahili davalı
Hamide Coşkun TC:14465348522
Dahili davalı Hanife Çiloğlu TC:12560412056
Dahili davalı HasanAli Elma TC:15374318248
Dahili davalı Hatice Soyçiçek TC:41356450064
Dahili davalı İsmail Demirdal TC:17672241662
Dahili davalı Leyla Çetin TC:34195692986
Dahili davalı Mehmet Bilge TC:34201692726
Dahili davalı Muharrem Elma TC:15320320028
Dahili davalı Muslahattin Elma TC:15320320028
Dahili davalı
Dahili davalı
Mustafa Erdoğan TC:27238924670
Dahili davalı Nevim Gümüştabak TC:28816871652
Dahili davalı Osman Vatandaş TC:16220290046
Dahili davalı Ramazan Elma TC:15308320484
Dahili davalı Ramazan Elma TC:15296320862
Dahili davalı Rukiye Kayacan Çaylı TC:39463424184
Dahili davalı Sedat Bilge TC:34189693104
Dahili davalı Semiha Soyat TC:30118824052
Dahili davalı Sıddıka Topdemir TC:12734406232
Dahili davalı Songül Akay TC:15281321362
Dahili davalı Şerife Elma TC:
15317320192
Dahili davalı Tahsin Elma TC:15395317510
Dahili davalı Yaşar Elma TC:15323319906
Dahili davalı Zübeyde Vatandaş TC:16223289924
2023/310 Dahili davalı Ali Ağarlı TC:12149425750 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2523 - 21/02/2024 10:00
Dahili davalı Bekir Ağarlı TC:53917033562
Dahili davalı Durkadın Dindar TC:10463481872
Dahili davalı Fatıma Kahraman TC:30007832328
Dahili davalı Fatıma Uysal TC:16382284600
Dahili davalı Hüsniye Aydemir TC:15884301280
Dahili davalı Makbule Kaplan TC:13910367088
Dahili davalı Müzeyyen Aydemir TC:15881301344
Dahili davalı Necmiye Gıcır TC:29629844284
Dahili davalı Serpil Aydemir TC:49405185950
Dahili davalı Süleyman Aslan TC:13916366870
Dahili davalı Veli Ağarlı TC:12146425814
Dahili davalı
Veli Aydemir TC: 15941299314
Dahili davalı Veysel Aydemir TC:15878301418
Dahili Davalı Yaşar Aydemir TC:15860302072
Dahili davalı Yaşar aydemir 15863301928
2023/311 Dahili davalı Faden Ürekli TC:54676012102 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2524 - 8.03.2024 10:00
Dahili davalı Fatime Elma TC:15353318986
Dahili davalı
Mustafa Veysel Cömert TC:15356318822
2023/312 Müteveffa Mehmet Çinar TC:13865368550 mirasçıları Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2550 - 8.03.2024 09:00
Dahili davalı Ali İhsan Çinar TC:13784371228
Dahili davalı Mehmet Çinar TC:13763371966
Dahili davalı Nazife Çinar TC:13775371510
Dahili davalı Şükriye Coşguner TC:41617910740
Dahili davalı Yıldıray Çinar TC:13751372302
2023/313 Davalı Havva Bayram TC:34123695294 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2734-2735 - 8.03.2024 11:00
Dahili davalı Durmuş Yıldırım TC:1772240610
Dahili davalı Kübra Altınay TC:43429383422
Dahili davalı Ramazan Bayram TC:34120695358
2023/317 Davalı Havvana Demiralay TC:34678583688 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 5089-4934 - 8.03.2024 10:20
2023/318 Davalı Yusuf Göktepe TC:14957332138 Isparta/Göne Fandas (Koçtepe) 4429 - 8.03.2024 10:00
2023/319 Dahili davalı Gülseren Kaşin Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2754 - 8.03.2024 11:00
TC:52687076090
Dahili davalı Hamide Yavuz TC:17336252874
Dahili davalı Makbule Erdoğan TC:17312253666
Dahili davalı Mehmet Muhsin Kaşin TC:52675076446
Dahili davalı Mustafa Yavuz TC:17327253156
Dahili davalı Ömer Yavuz TC:17366251854
Dahili davalı Veysel Yavuz TC:17411250382
2023/320 Davalı İsmail Demirdal (Halil) oğlu Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2838 - 21/05/2024 12:00
2023/321 Dahili davalı Ahmet Çinar TC:13748372476 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 5050 - 7.03.2024 10:00
Dahili davalı Ayşeli Elma TC:15293320926
Dahili davalı İzzet Çinar TC:13790371090
Dahili davalı Mehmet Çinar TC:13766371802
Dahili davalı Nurittin Çinar TC:13769371748
Dahilidavalı Şerife Çinar TC:13745372530
2023/322 Davalı Emine Akkaya Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2607 - 21.02.2024 12:00
2023/323 Davalı Havvali Kaçar TC: 11915433524 Isparta/G önen Fandas (Koçtepe) 2622 - 8.03.2024 11:00
2023/324 Dahili davalı Süheyla Gülbeyaz TC:12035429534 Isparta /Gönen Fandas (Koçtepe) 2624 - 21/02/2024 11:00
Dahili davalı Ayşeli Ünal TC:12980398022
Dahili davalı Mustafa Aydemir TC: 15890301052
Dahili davalı Fahriye Aydemir TC: 15920300000
Dahili davalı Emine Yıldırım TC:17654242236
Davalı Etem Coşkun TC:21074130042
Dahili davalı Mustafa Coşkun TC:21086129638
Dahili davalı Osman Coşkun TC:21089129574
Dahili davalı Şevkiye Özen TC:36232624424
2023/325 Davalı Ahmet Çinçinkaya (Hasan) oğlu Isparta /Gönen Fandas (Koçtepe) 2627 - 7.03.2024 12:00
2023/326 Hacer Çinçinkaya (Ali) kızı Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2730 - 5.03.2024 11:00
2023/327 Müteveffa Hatice Özdemir TC:18113226958 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 4012 - 8.03.2024 11:00
mirasçıları
Dahili davalı Celile Onat TC:20749564120
Dahili davalı Kadir Özdemir TC:18098227490
Dahili davalı Mehmet Özdemir TC:18095227554
Dahili davalı Hasan Özdemir TC:18086227846
Dahili davalı Hatice Yeşil TC:18059228702
Dahili davalı Şefika Yavuz TC:17351252354
2023/328 Davalı Hüseyin Mazhar TC:29485847726 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 3671 - 8.03.2024 10:00
Davalı Hüsniye Gökçe TC:32696355560
Davalı Şehriban Aktaş TC: 29488847662
Davalı Şevkiye Yılmaz TC: 37078033876
2023/329 Davalı Saadet Gül TC:18263221926 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 3874 - 7.03.2024 09:45
Davalı Şevkiye Özen TC: 36232624424
2023/330 Davalı Gülhizar Çiloğlu T.C:14105360594 Isparta/Gönen Fandas(Koçtepe) 3876 - 8.03.2024 09:45
2023/331 Davalı Hilmi YavuzTC:17417250164 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 3877 - 7.03.2024 10:30
2023/332 Davalı Nebahat Gülderen TC:16463281900 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 3878 - 7.03.2024 10:00
2023/333 Dahili davalı Arif Şanlı TC:51499114082 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 3879 - 7.03.2024 09:45
Dahili davalı Arife Karadaş TC:20647186868
Dahili davalı Durmuş Yıldırım
TC:17702240610
Dahili davalı Emine Çoban TC:29581171060
Dahili davalı Ferit Yıldırım TC:17789237756
Dahili davalı Fuat Öner TC:51970192240
Dahili davalı Hatice Gülderen TC:16454282282
Dahili davalı Hülya Bekdaş TC:19708217702
Dahili davalı Kamil Bekdaş TC:19705217866
Dahili davalı Kübra Altınay TC:43429383422
Dahili
davalı Mehmet Öner TC:21619154458
Dahili davalı Müzeyyen Yıldırım TC:17753238994
Dahili davalı Osman Şanlı TC:51502113996
Dahili davalı Pakize Öner TC:51976192022
Dahili davalı Ramazan Bayram TC:34120695358
Dahili davalı Suat Öner TC:51973192186
Dahili davalı Ümüt Yıldırım TC:17726239850
2023/334 Davalı Adile Tut TC:15269321728 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2836-2455 - 7.03.2024 10:00
Davalı Ali Gülbeyaz TC:12041429306
Davalı Durkadın Çetinkaya TC:53347052560
Davalı Fikret Sakarya TC:14345352502
Davalı Hamide Hurata TC:19589179684
Davalı Hatice Gökyar TC:51787102326
Davalı Hatice Kaplantepe TC:16568278430
Davalı Melihat Temir TC:28585879798
Davalı Mustafa Çetinkaya TC:12683407922
Davalı Mustafa Gülbeyaz TC:12038429470
Davalı Şerife Balcı TC:19757174056
Davalı Zahir Gülbeyaz TC:12044429242
2023/335 Davalı Adile Tut TC:15269321728 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2718 - 7.03.2024 09:45
Davalı Adile Yükcü TC:50146160496
Davalı Ali Coşkun TC:14486347894
Davalı Ali Kaçmaz TC:12452415622
Davalı Ayşe Taşbaş TC:13490381054
Davalı Ayşeli Demirbaş TC:15107327196
Davalı Durkadın Çetinkaya TC:53347052560
Davalı Emine Kaçmaz TC:12428416424
Davalı Fatma Toptaş TC:13394384274
Davalı Halil Kaçmaz TC:53182058024
Davalı Hasan Coşkun TC:14480348002
Davalı Hülya Demirbaş TC:11585449412
Davalı Ismahan Kaçmaz TC:12440416068
Davalı Mehmet Demirbaş TC:15104327250
Davalı Mustafa Çetinkaya TC:12683407922
Davalı Mürüvvet Coşkun
TC:14492347666
Davalı Önder Coşkun TC:14474348230
Davalı Tevekkül Çankaya TC:16712273694
Davalı Yusuf Kaçmaz TC:12449415796
2023/336 Davalı Adile Dikmen TC:44347356376 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2741-2742 - 21/02/2024 09:45
Davalı Ayşe Güven TC:13739134090
Davalı Durmuş Gül TC:18251222362
Davalı Halil İbrahim Gül TC:18260222070
Davalı Mustafa Gül TC:18269221708
Davalı Ömer Gül TC:18278221416
Davalı Ümran Ulubaş TC:16799272092
Davalı Vesile Akçaoğlu TC:34013390452
Dahili davalı Ali Osman Çetinkaya TC:12698407412
2023/337 Dahili Davalı Alper Nüzhet TC:13913437214 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 2462 - 7.03.2024 11:00
Dahili davalı Ateş Acunsal TC:48109583604
Dahili davalı Aydın Can TC:39502553080
Davalı Derya Yavuzkan Çiloğlu TC:37258022706
Dahili davalı Elif Lale
Sinanoğlu TC:11818053478
Dahili davalı Fatma Kıymık TC:50299155400
Dahili davalı Fatma Şule Karacabey TC:11830053012
Davalı Fevziye Merih Sarıdoğan TC:47641244394
Dahili davalı Gülçin Yüksel TC: 10621096252
Dahili Davalı Gülten Alagöz TC:11852435650
Davalı Hacer Çinar TC:13718373496
Dahili davalı Hakkı Okay Demiralp TC:29635844360
Dahili davalı Hamit
Demiralp TC: 11897434120
Dahili davalı Hasan Hüseyin Kıymık TC:50287155856
Dahili davalı Havva Ertokuş TC:31822771472
Dahili davalı Kamil İlhan Özer TC:31505074746
Dahili davalı Karacabey Levni Sinanoğlu
TC:11821053304
Dahili davalı Kişmir Yılmaz TC:38800539444
Dahili davalı Levent Göker TC:12694255284
Davalı Mehmet Fatih Cengiz
TC:47035320048
Dahili davalı Mehmet Zafer Özer TC:31502074800
Davalı Mukaddes Öztürk TC:29398852220
Dahili davalı Murat Haşim Sinanoğlu TC:11815053532
Dahili davalı Mustafa Göker TC:12700255024
Dahili davalı Nurdan Bilen TC:11269066584
Vasi Nurhan Kazanç TC:47068045116
Dahili davalı Oya Jülide Sinanoğlu TC:13913437146
Davalı Özlem
Bayyar TC:42904652428
Dahili davalı Pınar Afşar TC:10783163076
Davalı Salih Yavuzkan TC:37255022860
Dahili davalı Selim Mert Özakın TC:12092512552
Davalı Semran Yavuz TC:17324253210
Dahili davalı Sevim Kaplantepe TC:16577278148
Dahili davalı Sümer Çantalı TC:19081125120
Dahili davalı Şener Aral TC:39508552872
Davalı Tahir Mahir Öztürk TC:26014397158
Davalı Zehra Neptun Sarıdoğan TC:47644244230
Dahili davalı Zehra Zühal Albayraktar TC:23269723206
Davalı Zübeyde Coşkun TC:14462348686
2023/355 Davalı Bayram Aydın TC:18545212536 Isparta/Gönen Fandas (Koçtepe) 5049 3811 7.03.2024 09:45
Dahili davalı Bilal Aydın TC:18527213100
Dahili davalı Celile Uzun TC:30952802964

Basın No: ILN01973039

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T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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