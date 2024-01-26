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Giriş Tarihi: 27.01.2024 00:00

T.C. SEFERİHİSAR İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.
SEFERİHİSAR
İCRA DAİRESİ
2019/246 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/246 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Camikebir Mah. Karakayalar Mevki, 3208 Ada 1 Parsel, arsa üzerinde 97/3294 Arsa Paylı, Zemin Kat, B Blok 2 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı mesken vasıflı taşınmazdır. 96,73 m2 yüzölçümlü net kullanım alanına sahiptir. 3 oda, 1 salon, 3 balkon, 2 banyodan oluşmaktadır.
Adresi : Camikebir Mah. 85/8 Sokak No:9B Zemin Kat B Blok 2 Nolu Bağımsız Bölüm Seferihisar/İZMİR
Yüzölçümü : 96,73 m2
İmar Durumu : 14/03/2014 tarihinde onaylanan Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planın da Ayrık Nizam 3 Kat Taks:0,30, Kaks:0,90 konut imarlıdır.
Kıymeti : 4.200.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 14:10

23/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01974399

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