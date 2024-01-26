T.C.

SEFERİHİSAR

İCRA DAİRESİ

2019/246 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 14:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Camikebir Mah. Karakayalar Mevki, 3208 Ada 1 Parsel, arsa üzerinde 97/3294 Arsa Paylı, Zemin Kat, B Blok 2 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı mesken vasıflı taşınmazdır. 96,73 m2 yüzölçümlü net kullanım alanına sahiptir. 3 oda, 1 salon, 3 balkon, 2 banyodan oluşmaktadır.Adresi : Camikebir Mah. 85/8 Sokak No:9B Zemin Kat B Blok 2 Nolu Bağımsız Bölüm Seferihisar/İZMİRYüzölçümü : 96,73 m2İmar Durumu : 14/03/2014 tarihinde onaylanan Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planın da Ayrık Nizam 3 Kat Taks:0,30, Kaks:0,90 konut imarlıdır.Kıymeti : 4.200.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

23/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01974399

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