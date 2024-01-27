T.C. BAKIRKÖY 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/1802

DAVALI : ERDAL MERTAN(Abdurrahman oğlu)

Davacı İsmail Karslı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu İstanbul ili, Esenler ilçesi, Esenler Mahallesi, İncirlik Mevkii, 3723 parsel ( 256.00 m2 tarla) bölümde kayıtlıtaşınmazda tarafların birlikte malik oldukları gayrimenkul için aralarında anlaşma yolu ile taksimi ve satışının mümkün olmadığını, dava konusu taşınmazın ortaklığın giderilmesi sureti ile ortadan kaldırılmasını talep ve beyan etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresiniz ile mernis adresinize dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve tensip zaptı ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10.09.2024 günü saat: 11:05'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirdeyargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.17/01/2024

Basın No: ILN01974511

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