T.C. BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/91 Esas 17/01/2024

İLAN METNİ

Dava konusu Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Günışığı Mahallesi sınırlarında kain C harfiyle gösterilen 6360,09 m2'lik, Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Günışığı Mahallesi sınırlarında kain D harfiyle gösterilen 13.589,05 m2 'lik, Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Günışığı Mahallesi sınırlarında kain E harfiyle gösterilen ve sınırları belirtilen 3.634,54 m2'lik ve Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Günışığı Mahallesi sınırlarında kain F harfiyle gösterilen 9555,11 m2'lik Nebi Yılmaz tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

Basın No: ILN01974602

#ilan.gov.tr