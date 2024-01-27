T.C. FETHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:2022/470

Davacı İbrahim ORHON tarafından Muğla İli, Fethiye ilçesi, İncirköy Mahallesi 196 ada 43 parsel sayılı taşınmaza yol istemine ilişkin geçit hakkı davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce 196 ada 63 parsel sayılı taşınmazın maliklerinin davaya dahil edilmesine karar verilmiş ve anılan taşınmaz hissedarlarından Mustafa oğlu Ahmet olarak bilinen birisine mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda ulaşılamamış ve dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporlarının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 13.02.2024 günü saat: 09.40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu adresi tespit edilemeyen davalı Mustafa oğlu Ahmet adına dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporlarının tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01974474

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