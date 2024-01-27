T.C. İSTANBUL1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/649

Davacı , TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, RİFKA RUBİN, SAMİ SALLACAN, ELİ RUBİN, RUBİN OFSET MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Banka Dışındaki Diğer Kredi Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemelerden Kaynaklanan (İtrazın İptali) davası nedeniyle;

Mahkememiz 2021/649 Esas sayılı dosyasında dava dilekçesinde adı geçen davalı;

SAMİ SALLACAN - (T.C. No:21515146656) - İSTANBUL ili, BEŞİKTAŞ ilçesi, ORTAKÖY mah/köy, 17 cilt, 3189 aile sıra no, 15 sırada nüfusa kayıtlı, NESİM VE REFKA oğlu, 05/05/1947 doğumlu,

Tüm araştırmalara rağmen açık adresinin tespit edilemediği, adresinin meçhul olduğu dosya içeriğiyle sabit olduğundan duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 13/06/2024 günü saat 13:55'de HMK'nın 147/2. maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte özrünüz olmadan Mahkemede hazır olmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, ayrıca dava dilekçesi, duruşma gün ve saati ilanen tebliğ olunur. 09/01/2024

Basın No: ILN01974505

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