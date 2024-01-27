T.C. NAZİLLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yazı İşleri Müdürü 77018

e-imza Hakim 233964

e-imza

Sayı : E.41167305-2015/851-Ceza Dava Dosyası 25.01.2024İLAN METNİMahkememizin yukarıda belirtilen dosyasında sanık olarak yargılanan ve hakkında mahkumiyet hükmü kurulan yapılan araştırmalara rağmen temin edilemeyen ve uzun zamandır ailesi tarafından irtibat kurulamayan aşağıda kimlik bilgileri yazılı ismet YILDIRIM'ailanen tebliğat yapılmasına karar verilmiştir.İSMET KAHRAMAN, Hüseyin ve Serpil'den olma, 13/03/1982 NAZİLLİ doğumlu, AYDIN, NAZİLLİ, DUALAR mah/köy nüfusunda kayıtlı. adresinde oturur. TC Kimlik No : 14........62Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Basit Yaralama24/06/200719/11/201519/12/2023Talep ve dosya incelendi.Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Yerel İlamat Masası'nın 18/08/2022 tarih ve 2016/2-24 ve 2016/2-25 İlamat numaralı yazıları ile hükümlü İsmet Kahraman hakkında verilen ilamın incelenmesinde, 02/08/2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi'nin 2020/87 Esas 2022/44 sayılı kararı ile '' 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na 17/10/2019 tarihlive 7188 sayılı kanunun 31. Maddesiyle eklenen geçici 5. Maddenin (d) bendinde düzenlenen ''01/01/2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda seri muhakeme usulü uygulanmaz'' hükmünde yer alan ''....... Kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış'' ibaresinin ''seri muhakeme usülü'' yönünden Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiş olduğundan hükümlü hakkındaki ilamın ilişikte gönderildiği, hükümlü hakkındaki ilamın mahkememizce yeniden değerlendirilmesi ve infazın devam edip etmeyeceği hususunda karar verilerek verilecek olan kararın yerine getirilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi talep edilmiştir.Mahkememizin 2015/851 Esas sayılı dava dosyasının tetkikinde; mahkememizin 19/11/2015 tarih ve 2015/851 Esas 2015/938 Karar sayılı kararı ile hükümlü İsmet Kahraman Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan neticeten 10 ay hapis ve 375,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın temyiz edilmeden 29/12/2015 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Yerel İlamat Masası'nın 18/08/2022 tarih ve 2016/2-24 ve 2016/2-25 İlamat numaralı yazıları ile hükümlü İsmet Kahraman hakkında verilen ilamın incelenmesinde, 02/08/2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi'nin 2020/87 Esas 2022/44 sayılı kararı ile ''4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na 17/10/2019 tarihlive 7188 sayılı kanunun 31. Maddesiyle eklenen geçici 5. Maddenin (d) bendinde düzenlenen ''01/01/2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda seri muhakeme usulü uygulanmaz'' hükmünde yer alan ''....... Kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış'' ibaresinin ''seri muhakeme usülü'' yönünden Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiş olduğundan hükümlü hakkındaki ilamın ilişikte gönderildiği, hükümlü hakkındaki ilamın mahkememizce yeniden değerlendirilmesi ve infazın devam edip etmeyeceği hususunda karar verilerek verilecek olan kararın yerine getirilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi talep edilmiş ise de; kararın 29/12/2015 tarihinde kesinleştiği, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Yerel İlamat Masası'nın 18/08/2022 tarih ve 2016/2-24 ve 2016/2-25 İlamat sayılı yazısı gereği İnfazın Durdurulmasına dair karar verilerek dosya Nazilli CBS Seri Muhakeme Bürosuna gönderilmiştir.Nazilli CBS Seri Muhakeme Bürosunca, seri muhakeme usulü yönetmeliğinin 9/2. maddesi uyarınca seri muhakeme usulü uygulanamayacağı anlaşıldığından 25/11/2023 tarihinde kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.Bu haliyle, Mahkememizce hükümlü hakkında verilen infazın durdurulması kararı kaldırılarak hükümlü hakkında verilen ilamın infazının devamına karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.Hükümlü hakkında Mahkememizin 19/11/2015 tarih ve 2015/851 Esas 2015/938 karar sayılı kararı ile verilenKararın bir örneğinin hükümlüye tebliğine,Ek kararın kesinleşmesine müteakip infaz işlemlerinin yapılması için infaz evrakının NazilliCumhuriyet BaşsavcılığınaDair; kararın tebliğ tarihinden itibaren kanuni 7 günlük yasal süre içerisinde Mahkememize verilecek dilekçe veya Mahkememize başvurularak zabıt katibine bulunulacak beyanın zapta geçirilmesi suretiyle Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.İş bu karar, Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 7 gün içerisinde, sanık veya yasal temsilcisi veya eşi, müdafii kararı veren mahkemeye veya en yakın adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya zabıt katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle hükmolunan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yönünden Nazilli Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yoluna gidebilirler. 25/01/2024

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