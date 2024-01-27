T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/322 Esas

DAVALI : Hüseyin HANTAL, Mustafa oğlu, 05/07/1932 D'lu

Davacı Zeynep AKARSU ile davalı Makbule Hantal ve diğerleri tarafından Rize ili İyidere ilçesi Yalıköy Mahallesi278 ada 5ve 7 parsel sayılı taşınmazlarda aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescildavasında;

Mahkememizce mernis ve yurtiçi adresleriniz bulunmadığından dava dilekçesi tarafınıza tebliğ edilememiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Basın No: ILN01974694

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