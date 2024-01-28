Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesinden

Esas No : 2022/403 Karar No : 2023/804Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası dosyasında 22/11/2023 tarihinde yapılan yargılama sonucunda; Selahattin ve Azize oğlu, 01/01/1990 Çermik D.lu, Diyarbakır Çermik Konuksever mahallesi nüfusuna kayıtlı, Mehmet Yalçın'ın adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden ve şahsa ulaşılamadığından gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Mahkememizce sanık Mehmet Yalçın'ın Tefecilik yapmak suçundan 5271 sayılı yasanın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar verilmiş olup, katılan Gelir İdaresi Başkanlığı vekil tarafından beraat kararının kaldırılarak sanığın cezalandırılması istemiyle 11/12/2023 tarihinde istinaf edilmiştir.

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan sanık Mehmet Yalçın'a 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. Maddeleri uyarınca hüküm özetinin ve istinaf dilekçesi özetinin Gazetede İlanen edilmek suretiyle tebliğine,

İlanın yayımlandığı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibaren 7 gün içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna başvurulabileceği başvurulmadığı takdirde dosyanın katılan vekilinin istinaf talebine istinaden istinaf incelemesi için Antalya Bölge Adliye Mahkemesine gönderileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/01/2024

Basın No: ILN01974386

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