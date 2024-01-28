T.C. NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/275Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Mahkemenizce daha öncesinde bilinen adresinize bilirkişi raporları ile dava dilekçesi ve eklerinin tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresinize ulaşılamaması nedeniyle tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmış olmakla, yapılan UYAPsorgusunda halen adres durumunuzda bir değişiklik olmaması sebebiyle bilirkişi raporları, bilirkişi ek raporları, dava dilekçesi ve eklerinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.Mahkememizce duruşma tarihi: 19/03/2024 günü saat: 11:15'e bırakılmışolup, HMK 139 ve 150/1 maddesi uyarınca; '' 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 317. maddesi gereğince tebliğ zarfında yer alan DAVA DİLEKÇESİNİN TARAFINIZA TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İKİ HAFTA İÇİNDE davaya cevap verebileceğiniz, yine aynı yasanın 317/3. maddesi gereğince ikinci cevap dilekçesi veremeyeceğiniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacı tarafın dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız ve bilirkişi raporları ile bilirkişi ek raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur"şerhli bilirkişi raporları, bilirkişi ek raporları, dava dilekçesi ve ekleri ile duruşma günü tebliğ yerine geçerli iş bu ilanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra davalı Muhterem GÜRBÜZ'a T.C. 663*****366 nolu, Mustafa ve Ayseroğlu, 20/08/1963doğumlu) yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01974705

#ilan.gov.tr