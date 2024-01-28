T.C. NİĞDE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/782 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle; Mahkememizce, davalı Mehmet Nadir Ercan'ın tespit edilen adreslerine tebligat çıkartılmasına rağmen iade edilmiş ve tebligata yarar açık adresi bulunmadığından tebligat yapılamamış olup, bu nedenle dava dilekçesi, tensip zaptı ekli duruşma gününü bildirir tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz dosyası duruşma günü 21/02/2024 günü saat:10:45'e bırakılmış olup davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Niğde ili Merkez ilçesi, Aşağıkayabaşı Mah. 2681 ada 3 parsel, Fertek Mah. 516 ada 13 parsel-254 ada 13 parsel-254 ada 4 parsel -516 ada 14 parsel- 516 ada 7 parsel-526 ada 1 parsel, Koyunlu Mah. 281 parsel- 406 ada 1 parsel-410 ada 10 parsel- 427 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesine karar verilmesini talep etmiş "4721 sayılı yasanın 644. Maddesi gereğince ekte gönderilen dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dilekçede belirtilen mal üzerinde elbirliği mülkiyetin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği taktirde veya belirlenen 1 aylık süre içerisinde paylaşma davası açılmadığı taktirde istem konusu mal üzerinde elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürüleceği hususu tarafınıza ihtar olunur." hususu, İŞ BU İLANIN İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01974707

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