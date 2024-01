T.C. SAMSUN 4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2022/817 Esas 24/01/2024

Konu : İlan Hk.İLAN

Davacı , SANAA ISMAIL ABBAS ABBAS ileDavalı , MUHAMMED ALHAMADANİ arasında mahkememizde görülmekte olan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davası nedeniyle;

Boşanma davası nedeniyle davalının tebligata yarar adresitespit edilememiş olup duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Ön inceleme duruşma günü 30/04/2024 günü saat 09:10'a bırakılmış olup;

HMK 139. Maddesi uyarınca davalıya "Belirlenen gün ve saatte sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasında hazır bulunmanız, gelmediğiniz takdirdekarşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ,HMK 150. Maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli mazeretiniz olmaksızın duruşmayagelmediğiniz takdirde gelen tarafça davanın takip edilmemesi veya her iki tarafın da gelmemesi halindedosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceğinin ihtarına,

Reşid ve Bedia oğlu 24/11/1982 doğumlu,davalı Muhammed Alhamadani'ye duruşma günü İşbu ilan metninin ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar ve İLANEN TEBLİĞ olunur. DAVALI : MUHAMMED ALHAMADANİ - 99261014338 Şeyh Abdurrahman Baba 2. Çıkmazı No. 1 İç Kapı No. 2Adıyaman Merkez/ ADIYAMAN

