T.C. SARAY(VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 29.01.2024 00:00
ESAS NO : 2023/413 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ
İL : VAN
İLÇE : SARAY
MAHALLE : KARAHİSAR
ADA NO : 124
PARSEL NO : 132
MALİKİN ADI VE SOYADI :Kemal Toson - Yakut Toson- Nejla Toson - Perihan Demir - Tuncer Toson - Zeynalabidin Toson - Mehmet Eşref Toson - Hicran Nak - Şevket Toson - Saime Toson - Feremez Toson - Gülledin Toson - Şerafettin Toson - Bahattin Toson -Abdi Toson - Emrah Toson - Bahar Toson - Naime Seçkiner - Nazime Akar- Ubeydullah Toson - Rıhan Kahraman - İran Baran -Sedo Sürü
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/413 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11/01/2024
Basın No: ILN01974553
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