T.C. ANKARA 1. İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN

ESAS NO : 2023/12350

KARAR NO : 2023/17555

Hakimliğimizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07.09.2023 tarihli ilamı ile; Mehmet ve Songül'den olma, 20.09.1992 Mamak doğumlu, Ankara, Keçiören, Güzelyurt mah/köy nüfusuna kayıtlı Hükümlü MURATHAN KARABÜBER hakkında Ankara 1. İnfaz Hakimliğinin 14.09.2020 tarih ve 2020/230 D.iş Sayılı kararı ile 13.09.2020 tarihinden geçerli koşullu salıverilme kararının 10.10.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 5275 sayılı yasanın 107/12. Maddesi gereğince GERİ ALINMASINA, Hükümlünün koşullu salıverilme kararının geri alınmasına konu Ankara 25. Asliye Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/126 esas 2022/249 karar sayılı ilamı ile hükmedilen 5 ay 18 gün hapis cezasının iki katı olan 336 GÜN HAPİS CEZASININ bihakkın tahliye tarihini geçmemek koşuluyla AYNEN İNFAZINA karar verilmiş, adına çıkartılan tebligatların tebliğ edilememiş olması, belli, açık ve net bir ikametgahının olmaması, tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle hükümlüye gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 4675 Sayılı Kanunun 6/5 ve son maddeleri gereğince hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Hakimliğimize gönderilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile beyanda bulunmak suretiyle Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01974729

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