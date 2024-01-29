T.C. ANKARA 1. İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN

ESAS NO : 2023/17757

KARAR NO : 2023/20637

Hakimliğimizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23.10.2023 tarihli ilamı ile; Abdulvehap ve Medine'den olma, 18.07.1994 Adıyaman doğumlu, Adıyaman, Merkez, Fatih mah/köy nüfusuna kayıtlı Hükümlü KADİR BALCI hakkında,

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün KADİR BALCI'nın açık ceza infaz kurumuna iade talebinin REDDİ ile hükümlünün cezasının infazına Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmak Suretiyle Devamına, İş bu kararın gereği için Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gönderilmesine, Kararın hükümlüye Hakimliğimizce tebliğine, İş bu kararın hükümlüye tebliğinden itibaren hükümlünün 7242 Sayılı Kanun ile değişik 5275 Sayılı Kanunun 105/A-6-a,son gereği ilgili Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne 5 gün içerisinde müracaat etmesi gerektiği, aksi taktirde cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının infazı için Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderilebileceği hususunun hükümlüye ihtar edilmesine (Tebligatın ihtar sayılmasına) karar verilmiş, adına çıkartılan tebligatların tebliğ edilememiş olması, belli, açık ve net bir ikametgahının olmaması, tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle hükümlüye gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 4675 Sayılı Kanunun 6/5 ve son maddeleri gereğince hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Hakimliğimize gönderilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile beyanda bulunmak suretiyle Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01974731

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