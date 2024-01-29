T.C. ANKARA 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/873 Esas

DAVALI : VURAL KILIÇ Özdere Olgun Otel Çukuraltı Mahallesi 2023 Sokak N: 29 Özdere Menderes/ İZMİR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Yardım Nafakası) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 16/05/2024 günü saat: 09:48'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01974734

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