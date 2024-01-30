T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/28 Esas

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , ABDULLAH BORCA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Isparta ili, Merkez ilçesi, Sülübey Mahallesi, 8132 ada 118 parsel sayılı taşınmazın hissedarları ve gaip oldukları iddia edilen Mustafa Salih kızı Ayşe, Hacer, Ayşe, Fatıma ve oğlu Hasan isimli şahısların MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2024/28 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliklerine karar verileceği İLAN olunur.25/01/2024

Basın No: ILN01975421

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