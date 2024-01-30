T.C. KEŞAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/1108

Karar No : 2023/1436

İLAN

KARAR ÖZETİ

Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan sanık Muhittin ve Nazife oğlu, 01/06/1982 doğumlu FERİT KURSAT hakkında yapılan yargılama sonucunda mahkememizin 05/10/2023 tarih ve 2023/1108 Esas - 2023/1436 Karar sayılı ilamı ile mahkememizin yetkisizliğine, dosyanın yetkili Dinar Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup, sanığa tebliğ işlemi gerçekleşememiştir.

1-İşbu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereği Türkiye geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde, bir internet haber sitesinde ve basın ilan kurumu ilan portalında eş zamanlı olarak bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük süre içinde Keşan Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 27.01.2024

Basın No: ILN01975662

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